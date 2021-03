La acción estuvo acompañada por las Fuerzas Armadas y agentes comunitarios de los gobiernos locales. | Fuente: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) llevó a cabo, de manera simultánea, la Intervención en Salud Pública 'Tayta' en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, distritos donde se atendieron a 687 y 304 personas en estado de vulnerabilidad frente a la COVID-19​, respectivamente.



La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur informó que desplegó 16 equipos de respuesta rápida, quienes visitaron las viviendas, evaluaron clínicamente a la población y realizaron pruebas moleculares y antígenas de descarte de COVID-19, a fin de brindar protección a la población más vulnerable en zonas del alto riesgo, como son las personas mayores de 60 años y con problemas de comorbilidad.



"En este año se han realizado 14 intervenciones 'Tayta' en las zonas priorizadas por el mapa de calor que tenemos. En esta oportunidad, hemos traído atención médica a Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, segundo y tercer distrito con más casos activos de la enfermedad en el 2021", señaló el representante de Diris Lima Sur, Alberto Tejada.



No bajar la guardia

Asimismo, manifestó que el objetivo del descarte de la COVID-19 es de brindar un tratamiento temprano y oportuno a aquellas personas vulnerables que tengan la enfermedad para evitar que lleguen a los hospitales.



Tejada exhortó a la población a no bajar la guardia ante el nuevo coronavirus y seguir las recomendaciones del Minsa. "No a las 3C, que significa: No a los lugares Cerrados, No a los lugares Concurridos y No a los encuentros Cercanos", resaltó.



La acción estuvo acompañada por las Fuerzas Armadas y agentes comunitarios de los gobiernos locales, quienes brindan protección al personal de salud y los guían en su recorrido casa por casa.

"Espacio vital": Un año después desde que se inició el estado de emergencia por el nuevo coronavirus, el Perú continúa con niveles bajos de vacunación a nivel de América Latina. Chile se ha convertido en el país con mayor número de vacunados, por encima de Estados Unidos. El Dr. Elmer Huerta comenta qué se debería hacer para poder subir estos indicadores. Hasta el momento contamos con 1 millón 167 mil vacunas, y llegamos al 0.4% de personas vacunadas.

