La señora Delma Lazo Mayorga denunció que no puede recibir su dosis de refuerzo contra la COVID-19, porque en el padrón del Ministerio de Salud (Minsa) figura como ya inmunizada.

A través del Rotafono, la mujer contó que aproximadamente hace un mes se acercó a un vacunatorio de San Martín de Porres (SMP), donde reside, para aplicarse la tercera dosis anticovid.

Sin embargo, en el lugar, el personal sanitario le indicó que en el sistema aparecía como que ya había recibido su dosis de refuerzo en el Polideportivo de Villa El Salvador, en el otro extremo de Lima.

Preocupación

Lazo Mayorga se mostró consternada, ya que desde aquel día está llamando insistentemente a la línea de atención del Minsa, pero no obtiene una solución a su problema.

La señora teme que al no tener su dosis de refuerzo pueda desarrollar un cuadro grave de la COVID-19 si es que se contagia durante esta tercera ola de la pandemia. Ella sufre principios de diabetes y tiene sobrepeso, lo que la ubica entre la población vulnerable ante esta enfermedad.

“Soy prediabética y a mí me da miedo que me pase algo, porque se supone que si me toca mi tercera dosis. Yo he visto esos casos, pero nunca pensé que me iba a suceder a mí”, comentó.

Según contó, una representante del Minsa le señaló que se trataba de un caso de presunta suplantación de identidad; pero pese a ello aún no tiene una solución a su problema para poder vacunarse.



