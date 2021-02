Denuncian que en hospital María Auxiliadora no hay camas ni cupos de atención | Fuente: RPP Noticias

Una situación preocupante se vive en el hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, donde el personal ha colocado un cartel en la puerta de emergencia que indica que no cuentan con camas libre ni cupos de atención. RPP Noticias constató que varias personas tocan la puerta de este hospital; sin embargo, los vigilantes indican que no hay camas libres.

Tampoco se permite el acceso de personas que llegan en sus vehículos. Algunos pacientes, en un intento por ingresar, golpean la puerta del servicio de emergencia, pero al no recibir respuesta tienen que acudir a otros centros de salud. Esta mañana llegó un patrullero de la Policía para evitar que se repitan incidentes con personas que intentan ingresar por la fuerza.

Los pacientes que logran ingresar al hospital María Auxiliadora por tener un estado de salud muy crítico son llevados en ambulancias a distintos hospitales de Lima, principalmente al hospital de Emergencia de Villa el Salvador y otros centros del sur de la capital.

Cabe precisar que este cartel que advierte que no hay camas disponibles para pacientes con COVID-19 fue colocado el pasado 13 de febrero. No obstante, el personal de seguridad confirmó que no ha sido retirado porque esta situación persiste, lo cual es aprovechado por personas que han colocado carteles en los que ofrecen atención médica y oxígeno medicinal.

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?