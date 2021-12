Este caso llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

El adolescente Jason Lizarbe Huamaní, de 17 años, no puede completar su inmunización contra la COVID-19, debido a que en el padrón figura como ya vacunado.

A través del Rotafono, Jaime Achulli, padre del menor, contó que su hijo recibió la primera dosis anticovid en el vacunatorio del Coliseo Perú-Japón, en el distrito de Independencia, sin ningún inconveniente.

Sin embargo, los problemas comenzaron el 24 de octubre pasado, cuando el menor acudió a recibir su segunda dosis. Según el padre, en aquella oportunidad el personal a cargo le negó la vacunación a su hijo debido a que -sostuvo- en el padrón figuraba como ya vacunado en Ica, ciudad que no han visitado recientemente.

Sin respuesta

El señor Achulli aseguró haber llamado insistentemente a los números de atención del Ministerio de Salud (Minsa) y hasta a la Policía Nacional, pero no ha obtenido respuesta.

“He estado llamando insistentemente a los números del Minsa y no he sido atendido por ninguna autoridad. Asimismo, he acudido a la comisaría del sector y me han manifestado que no pueden ver esos temas”, comentó.

“Esto genera en mí una gran preocupación e incertidumbre, al haber pasado más de un mes que mi hijo no ha suido vacunado. No sé a dónde más acudir y por eso solicito su apoyo”, añadió.

El padre hizo un llamado al Minsa para que atiendan su caso con celeridad, ya que desea que su hijo esté protegido contra la COVID-19. Además, teme que esto se prolongue hasta que el menor cumpla la mayoría de edad y tenga inconvenientes para ingresar a lugares públicos cerrados, por no tener su carné de vacunación.



