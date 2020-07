Gracias a las ollas comunes, muchos vecinos de Ticlio Chico tienen algo que comer. | Fuente: RPP

Los vecinos de la zona de Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo (VMT), se han organizado para realizar ollas comunes, juntando los pocos insumos que tienen, para poder alimentarse durante la pandemia del nuevo coronavirus.

RPP Noticias realizó esta mañana un recorrido por distintos asentamientos humanos de la zona, comprobando las necesidades de la población, una de las más golpeadas por la enfermedad en la capital.

En su recorrido, nuestro reportero conoció a la señora Flor, quien se contagió del nuevo coronavirus y tuvo que hipotecar su casa para poder solventar sus gastos de recuperación. Si bien superó la enfermedad, sus pulmones quedaron dañados y debe someterse a un costoso tratamiento.

“A raíz de la COVID, mis pulmones resultaron dañados y no se van a recuperar al 100 %. Pero tomando unas vitaminas, voy a recuperar el 80 % de mis pulmones. Eso me dijo el doctor, pero sería un tratamiento que tengo que llevar por largo tiempo”, comentó.

“Son recontra caras (las vitaminas), pero ahora ya no tengo dinero ni para comprar, para alimentarme. Yo no he trabajado toda la cuarentena. Nos prohibieron vender comida en el mercado. Ahora me agarra esto y, de verdad, estoy desesperada. No sé qué hacer”, añadió.

El caso de Flor es uno de tantos similares que hay en los asentamientos humanos de Ticlio Chico. Muchos vecinos no han recibido bonos del Gobierno ni canastas de alimentos, por lo que se ven en la obligación de organizarse y hacer ollas comunes para tener algo que comer.



