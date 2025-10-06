Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corpac reconoce que hubo "breve interrupción" en el funcionamiento del sistema de control radar

Corpac reconoce que hubo
Corpac reconoce que hubo "breve interrupción" en el funcionamiento del sistema de control radar | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La entidad señaló que la incidencia fue atendida de inmediato y no se comprometió en ningún momento la seguridad de los aviones, la tripulación y los pasajeros.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó durante esta tarde se dio una breve interrupción en el funcionamiento del sistema de control radar, equipo que supervisa el tránsito aéreo a nivel nacional. En ese sentido, indicaron que tras este suceso se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

"En la tarde de hoy se registró una breve interrupción en el funcionamiento del sistema de control radar, equipo que supervisa el tránsito aéreo a nivel nacional. La incidencia fue atendida de inmediato y solucionada en pocos minutos", se lee en el pronunciamiento.

Corpac aseguró que en ningún momento la seguridad de las aeronaves, tripulación o pasajeros se vio comprometida y que las operaciones en los aeropuertos se desarrollan con normalidad.

"Los equipos técnicos de CORPAC se encuentran realizando las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del evento, el mismo que ocurrió durante un periodo de baja demanda operacional (hora valle)", precisó la institución.

Informes RPP

¿Quién es "Pequeño J", el autor intelectual de un triple asesinato en Argentina?

El martes 30 de septiembre fue capturado en Pucusana, a unos 70 KM de Lima, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, acusado de ordenar el asesinato de tres jóvenes argentinas, en Buenos Aires. Un crimen que ha conmocionado al país por la extrema violencia con la que fue perpetrado. Pero, ¿quién es Pequeño J?, ¿qué se sabe hasta ahora de este brutal asesinato? Se lo contamos en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corpac Aeropuerto Jorge Chávez

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA