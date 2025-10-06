Corpac reconoce que hubo "breve interrupción" en el funcionamiento del sistema de control radar

La entidad señaló que la incidencia fue atendida de inmediato y no se comprometió en ningún momento la seguridad de los aviones, la tripulación y los pasajeros.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó durante esta tarde se dio una breve interrupción en el funcionamiento del sistema de control radar, equipo que supervisa el tránsito aéreo a nivel nacional. En ese sentido, indicaron que tras este suceso se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

"En la tarde de hoy se registró una breve interrupción en el funcionamiento del sistema de control radar, equipo que supervisa el tránsito aéreo a nivel nacional. La incidencia fue atendida de inmediato y solucionada en pocos minutos", se lee en el pronunciamiento.

Corpac aseguró que en ningún momento la seguridad de las aeronaves, tripulación o pasajeros se vio comprometida y que las operaciones en los aeropuertos se desarrollan con normalidad.

"Los equipos técnicos de CORPAC se encuentran realizando las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del evento, el mismo que ocurrió durante un periodo de baja demanda operacional (hora valle)", precisó la institución.