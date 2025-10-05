Corredor Azul amplía su horario de atención hasta la medianoche desde el lunes 6 de octubre, informa la ATU

La ATU informó que la medida, en las las rutas 301 y 305, busca reducir el uso de tranporte público no autorizado por pasajeros que salgan a altas horas de la noche de sus centros laborales o de estudio.

La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunicó que el Corredor Azul ampliará el horario de sus servicios hasta la medianoche desde el lunes 6 de octubre.

Según la ATU, el objetivo de la medida "responde a una evaluación técnica que determinó la existencia de una demanda potencial de personas que culminan sus actividades fuera del horario tradicional y que están expuestas al peligro del transporte informal".

En ese sentido, las rutas 301 y 305 amplían su horario de atención de acuerdo con el siguiente detalle:

Ruta 301 : funcionará de lunes a sábado, de 5 a.m. a 12 a.m., y los domingos hasta las 11 p.m.

Ruta 305: operará los miércoles, jueves y viernes, de 5 a.m. a 12 a.m., y de sábado a martes, de 5 a.m. a 11 p.m.



¿Dónde operan ambos servicios?

De acuerdo con la ATU, el servicio 301 opera desde la intersección de las avenidas Prolongación Amancaes y 24 de Junio, en el Rímac, hasta la plaza Butters, en Barranco

Por otro lado, la ruta 305 funciona desde la av. Prolongación Alcázar (altura paradero Condominios) hasta la av. Arequipa con calle 2 de Mayo, en Miraflores.

Asimismo, recordaron que el costo de la tarifa es de S/ 2.40 y el medio pasaje de S/ 1.20, y se paga con las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass.

