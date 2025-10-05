Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corredor Azul amplía su horario de atención hasta la medianoche desde el lunes 6 de octubre, informa la ATU

Según la ATU, ambas rutas movilizan diariamente a más de 49 mil usuarios que serán directamente beneficiados.
Según la ATU, ambas rutas movilizan diariamente a más de 49 mil usuarios que serán directamente beneficiados. | Fuente: ATU/Cortesía
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La ATU informó que la medida, en las las rutas 301 y 305, busca reducir el uso de tranporte público no autorizado por pasajeros que salgan a altas horas de la noche de sus centros laborales o de estudio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunicó que el Corredor Azul ampliará el horario de sus servicios hasta la medianoche desde el lunes 6 de octubre.

Según la ATU, el objetivo de la medida "responde a una evaluación técnica que determinó la existencia de una demanda potencial de personas que culminan sus actividades fuera del horario tradicional y que están expuestas al peligro del transporte informal".

En ese sentido, las rutas 301 y 305 amplían su horario de atención de acuerdo con el siguiente detalle:

  • Ruta 301: funcionará de lunes a sábado, de 5 a.m. a 12 a.m., y los domingos hasta las 11 p.m.

  • Ruta 305: operará los miércoles, jueves y viernes, de 5 a.m. a 12 a.m., y de sábado a martes, de 5 a.m. a 11 p.m.

¿Dónde operan ambos servicios?

De acuerdo con la ATU, el servicio 301 opera desde la intersección de las avenidas Prolongación Amancaes y 24 de Junio, en el Rímac, hasta la plaza Butters, en Barranco

Por otro lado, la ruta 305 funciona desde la av. Prolongación Alcázar (altura paradero Condominios) hasta la av. Arequipa con calle 2 de Mayo, en Miraflores.

Asimismo, recordaron que el costo de la tarifa es de S/ 2.40 y el medio pasaje de S/ 1.20, y se paga con las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass.

Informes RPP

Día Mundial del Turismo: un sector que crece, pero no logra superar las cifras prepandemia en el Perú

Este 27 de setiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. En el Perú, esta actividad representa uno de los motores más importantes del empleo y la economía, pero aún enfrenta retos para recuperar las cifras antes de la COVID. ¿Cuáles son? Conoce los detalles en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
ATU Corredor Azul

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA