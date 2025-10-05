ATU informa que el Aerodirecto Sur y Centro modifican su recorrido por obras de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios Aerodirecto Sur y Centro modificarán su recorrido, desde hoy domingo 5 de octubre, debido a los trabajos de construcción de la estación Carmen de la Legua de la Línea 4 del Metro.

Esto forma parte de la segunda fase del plan de desvío vehicular, en donde 55 empresas de transporte público desviarán su recorrido desde la primera semana de octubre.

"Esta medida también alcanzará a los vehículos de carga que circulan por la zona", agregó la ATU.

El servicio Aerodirecto Sur circulará por las avenidas Argentina, Insurgentes, Venezuela y Raúl Haya de la Torre, para continuar su recorrido habitual hacia San Miguel por la avenida La Marina.

En dirección al aeropuerto internacional Jorge Chávez, el servicio continuará operando por las avenidas La Marina, Santa Rosa y Morales Dúarez.

En el caso del servicio Aerodirecto Centro, los buses circularán por la avenida Elmer Faucett.

Al llegar al tramo intervenido por las obras, girarán en 'U' para tomar la avenida Argentina y continuar por Enrique Meiggs (a la altura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) y Óscar. R. Benavides, en dirección al Cercado de Lima.

Cabe mencionar que hacia el terminal aéreo su ruta no tendrá modificaciones.

📢 Conoce la modificación de recorrido, en ambos sentidos, de los servicios AeroDirecto Sur y Centro, que entrará en vigencia mañana, 5 de octubre, en la av. Elmer Faucett, en el Callao. ✈️🚌 pic.twitter.com/WjWvBh5zGy — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 4, 2025

Obras de la Línea 4 del Metro

Como se recuerda, en agosto de este año se iniciaron las obras de la estación Carmen de la Legua, ramal de la Línea 4 del Metro de Lima, que conectará con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El plan de desvío, aprobado por la Municipalidad Provincial del Callao, comprendió un tramo de la avenida Elmer Faucett. El cierre parcial es desde el jirón Hipólito Unanue hasta la calle Luna Pizarro.

La estación Carmen de la Legua será una de las ocho que compondrán el ramal de la Línea 4, junto con las paradas Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, El Olivar, Quilca, Aeropuerto y Morales Duárez.