Corredor Morado suspenderá sus servicios desde el lunes: ¿cuál es la situación de los corredores Azul y Rojo?

El Corredor Morado suspenderá definitivamente sus servicios de transporte desde este lunes 04 de marzo, debido a la falta de acuerdo entre las concesionarias que lo administran y el Estado peruano para resolver una deuda de S/300 millones pendiente.

Miles de usuarios se verán afectados por la suspensión de este servicio, que les permitía movilizarse desde San Juan de Lurigancho (SJL) hasta la avenida Brasil y viceversa. Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que tiene un plan de contingencia, en el cual se dispone que temporalmente un total de 522 buses de distintas empresas formales cubran las rutas del Corredor Morador.

Sobre esta situación, Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado, también señaló que los corredores Azul y Rojo serían los próximos en dejar de operar este mes. ¿Cuál es la situación de estos corredores? ¿Qué se sabe hasta el momento? Aquí te lo contamos.

¿El Corredor Azul también suspenderá sus servicios?

Así como el Corredor Morado, el Corredor Azul podría paralizar sus servicios al no llegar a un acuerdo con la ATU y el Ministerio de Transportes. Los representantes están evaluando la situación y el camino a tomar.

Sobre este tema, Luis Morán, gerente general del consorcio del Corredor Azul, confirmó que están evaluando la suspensión del servicio debido a una deuda millonaria, al igual que el Corredor Morado. El representante indicó que, por el momento, no hay una fecha tentativa para dejar de operar, pero es algo que podría ocurrir.

“Nosotros estamos evaluando la suspensión del servicio o la caducidad del contrato. En estos momentos, nuestros abogados están evaluando cuál sería el camino que debemos elegir. Lamentamos que el Ejecutivo nos esté llevando a tomar este tipo de decisiones. La deuda de S/ 300 millones corresponde a todos los corredores”, dijo el representante a Canal N.

Luis Morán indicó que la deuda con el Corredor Azul asciende a S/ 21 millones y que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, le dijo que “no llegarían a un acuerdo”, tras sostener una reunión.

“Nos dijo que el trato no se ajustaba a la ley de arbitrajes y que era ilegal y que no podíamos llegar a un acuerdo de esa envergadura a través de un trato directo cuando nuestro contrato establece que, para resolver estas controversias, si no se llega a un acuerdo, nos vamos a un arbitraje. El trato directo es con ATU”, señaló a Canal N.

¿Qué pasará con el Corredor Rojo?

Sí, el corredor Rojo también podrá dejar de operar. Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado, señaló que esta situación podría ocurrir próximamente luego que la empresa concesionaria no llegó a ningún acuerdo con el Ministerio de Transportes, pues la indemnización de S/ 300 millones que debe pagarles la ATU es para todos los corredores.

El vocero del Corredor Morado también señaló que el ministro de Economía, José Arista, es quien pone la traba para el desembolso que nadie quiere asumir.

“Tengo entendido que estaban presentando un comunicado en el que ellos paralizan la siguiente semana a la nuestra. El día 11 de marzo, ellos también están paralizando su operación. Por los mismos motivos. Nosotros cargamos una mochila de deudas financieras por la adquisición de buses que nos hicieron comprar”, sostuvo a Canal N.