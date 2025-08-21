Costa peruana en alerta: Lima, Callao y otras 9 regiones soportarán vientos “de moderada a fuerte intensidad”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La costa peruana en alerta máxima. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que 11 regiones del litoral peruano, entre ellas Lima y Callao, serán golpeadas por vientos “de moderada a fuerte intensidad”.

El ente estatal emitió una alerta roja para los departamentos Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

“Se registrará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a extrema intensidad en la costa. Este incremento generaría el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal”, indicó el organismo.

“Además, se espera cobertura nubosa con llovizna/niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana”, agregó.

Según el Senamhi, la alerta roja entrará en vigor este viernes, 22 de agosto, y se prolongará hasta el domingo, 24 de agosto, a las 23:59 horas.



Pronósticos en el marco de la alerta roja

El Senamhi indicó que para este viernes “se prevén vientos con velocidades próximas a los 33km/h en la costa norte, alrededor de los 40 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 25 km/h en la costa sur”.

Para el sábado, 23 de agosto, se esperan “vientos con velocidades próximas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 46 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 25 km/h en la costa sur”.

Finalmente, el organismo señaló que, para el domingo, 24 de agosto, se pronostican “vientos con velocidades próximas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 42 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 24 km/h en la costa sur”.



📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 23 al 24 de agosto, se presentará el incremento de la velocidad del vientO en la sierra sur.



✅Además, se esperan ráfagas de viento



Lima, más fría y con lloviznas

Cabe mencionar que el Senamhi emitió un comunicado en el adelantó que, entre el 22 y 25 de agosto, la costa peruana, incluida la capital, experimentará “un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío”.



Según explicó el Senamhi, las intensas lloviznas estarán asociadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, “lo que incrementará la humedad en la franja costera”.

“Como resultado, se prevé la presencia de niebla, neblina, descenso de temperaturas y ráfagas de viento que intensificarán la sensación de frío a lo largo de la costa peruana”, apuntó el organismo.