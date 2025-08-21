Últimas Noticias
Costa peruana en alerta: Lima, Callao y otras 9 regiones soportarán vientos “de moderada a fuerte intensidad”

La alerta para la costa peruana está activa entre el 22 y 24 de agosto.
La alerta para la costa peruana está activa entre el 22 y 24 de agosto. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi advirtió que estas condiciones climáticas se presentarán desde este viernes hasta el domingo, 24 de agosto.

La costa peruana en alerta máxima. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que 11 regiones del litoral peruano, entre ellas Lima y Callao, serán golpeadas por vientos “de moderada a fuerte intensidad”.

El ente estatal emitió una alerta roja para los departamentos Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

“Se registrará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a extrema intensidad en la costa. Este incremento generaría el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal”, indicó el organismo.

“Además, se espera cobertura nubosa con llovizna/niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana”, agregó.

Según el Senamhi, la alerta roja entrará en vigor este viernes, 22 de agosto, y se prolongará hasta el domingo, 24 de agosto, a las 23:59 horas.

Pronósticos en el marco de la alerta roja

El Senamhi indicó que para este viernes “se prevén vientos con velocidades próximas a los 33km/h en la costa norte, alrededor de los 40 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 25 km/h en la costa sur”.

Para el sábado, 23 de agosto, se esperan “vientos con velocidades próximas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 46 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 25 km/h en la costa sur”.

Finalmente, el organismo señaló que, para el domingo, 24 de agosto, se pronostican “vientos con velocidades próximas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 42 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 24 km/h en la costa sur”.

Lima, más fría y con lloviznas

Cabe mencionar que el Senamhi emitió un comunicado en el adelantó que, entre el 22 y 25 de agosto, la costa peruana, incluida la capital, experimentará “un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío”.

Según explicó el Senamhi, las intensas lloviznas estarán asociadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, “lo que incrementará la humedad en la franja costera”.

“Como resultado, se prevé la presencia de niebla, neblina, descenso de temperaturas y ráfagas de viento que intensificarán la sensación de frío a lo largo de la costa peruana”, apuntó el organismo.

