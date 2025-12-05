¡Atención, conductores! La Costa Verde permanecerá cerrada hasta la 1:00 p.m. debido a los Juegos Bolivarianos

La Costa Verde se encuentra bloqueada desde las bajadas Armendáriz (Miraflores) hasta Haya de la Torre (Callao). | Fuente: RPP

¡Atención conductor! La Municipalidad de Lima confirmó que la Costa Verde permanecerá cerrada debido a las competencias de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

Un equipo de RPP realizó un recorrido por distintos puntos de Miraflores, como las bajadas Armendáriz y Balta, y verificó que ambos ingresos a la vía se encuentran clausurados con conos de color naranja.

Asimismo, personal de la Policía de Tránsito se encuentra en la zona informando a los conductores sobre los desvíos.



El cierre de la vía responde al desarrollo de la prueba del ciclismo que inició ayer, jueves 4 de diciembre a las 11:30 p.m., y se extenderá hasta la 1:00 p.m. de hoy, viernes.

Posteriormente, la Costa Verde quedará habilitada; sin embargo, volverá a ser clausurada desde las 11:30 p.m. de hoy y permanecerá así hasta la 1:00 p.m. de mañana, sábado 6 de diciembre, por la prueba de marcha atlética.

Plan de desvío del viernes, 5 de diciembre

Este viernes, los vehículos circularán de norte a sur por las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendáriz, San Martín y José Olaya. En sentido contrario (sur-norte), los automóviles se trasladarán por las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz.

Plan de desvío para el sábado, 6 de diciembre

Este sábado, los desvíos serán los mismos que los dispuestos por la MML el PASADO 29 de noviembre, por lo que los vehículos se trasladarán de norte a sur por las avenidas Armendáriz, Miguel Grau, El Sol, Prol. San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos, José Olaya y Malecón Grau. Por otro lado, de sur a norte, los conductores deberán movilizarse por Acceso Regatas y Acceso Tenderini.