Perú vs Venezuela en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver por TV la fecha 3 del vóley en Juegos Bolivarianos 2025?

Perú vs Venezuela EN VIVO: se enfrentan este viernes 5 diciembre por la fecha 3 del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. El encuentro se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima), desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por el canal de YouTube de RPP Deportes. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Las dirigidas por Antonio Rizola enfrentarán a Venezuela en la próxima fecha. Sin embargo, ya aseguró su pase al partido por la medalla de oro.

El domingo, Perú jugará la final precisamente frente a la 'vinotinto' que también ganó a Bolivia y Colombia.

Perú vs Venezuela: ¿Cómo llega la ‘Bicolor’ Sub 19 a la fecha 3 de los Juegos Bolivarianos 2025?



La bicolor llega a esta instancia tras vencer a Colombia en un partidazo en el Coliseo Dibós de San Borja.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Venezuela en vivo por los Juegos Bolivarianos 2025?



El partido entre Perú vs Venezuela por los Juegos Bolivarianos se jugará este viernes 5 de diciembre en el Coliseo Dibós del distrito de San Borja. El recinto tiene capacidad para 4600 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela en vivo por los Juegos Bolivarianos 2025?



En Perú , el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Venezuela en vivo por TV?



El partido entre Perú vs Venezuela por los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 se podrá ver EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

¿Cómo conseguir entradas para ver el Perú vs Venezuela?

Las entradas para el partido entre Perú vs Venezuela por el vóley femenino de los Juegos Bolivarianos son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página bolivarianos2025.ticketmaster.pe.

Para obtener las entradas se debe registrar en el señalado enlace con los datos personales de cada usuario y luego iniciar sesión. Seleccionar deporte, fecha y horario

Cada usuario podrá reservar hasta 2 entradas por deporte y los menores de edad ingresan con su entrada. También se brinda opción para personas con silla de ruedas y un acompañante.

Se deberá confirmar la reserva y recibir las entradas en el correo electrónico registrado.