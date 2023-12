Aumenta la afluencia de personas en el Campo de Marte para pruebas de descarte de la COVID-19

Lima Personal no se da abasto para atender a todos los que llegan para hacerse descarte de COVID-19

Este es el panorama en el centro de tamizaje del Campo de Marte. | Fuente: RPP

Decenas de personas forman largas colas en el centro de tamizaje ubicado en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, a fin de realizarse pruebas de descarte de la COVID-19.

Un equipo de RPP llegó al lugar, donde constató que la cola se extiende por varios metros. En contraste, apenas un puñado de personas está a la espera de vacunarse contra esta enfermedad.

Nuestro periodista conversó con las personas en la cola, muchas de ellas con síntomas de enfermedades respiratorias; quienes se quejaron por la falta de personal que agilice la atención.

“Hay un caos. Tenemos que registrarnos y, luego, esperar a que nos llamen. Dicen que van a mandar personal y no vienen hasta ahora. Y no nos dan el resultado. No hay personal que redacte”, se quejó una señora.

“Acá hay personas (con síntomas), no hay distanciamiento. Estamos saturados. Si no tienes (la enfermedad), te vas a ir con el COVID, porque acá todos está tosiendo”, añadió.

Según denunciaron, debido a la falta de personal, solo están entregando certificados a las personas que salen positivo a las pruebas de descarte de la COVID-19.



Nuevo linaje

El equipo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa) identificó los primeros 12 casos del linaje JN.1 en el Perú, descendiente del altamente mutado linaje BA.2.86 (coloquialmente llamado Pirola), que proviene de la variante ómicron.



A través de la vigilancia genómica del SARS-CoV-2, se ha identificado estos casos en muestras respiratorias tomadas entre el 14 y 28 de noviembre en Lima Centro (7), Lima Este (2), Lima Sur (1), Callao (1) y la región San Martín (1). Los casos corresponden a personas entre los 23 y 58 años de edad, que hasta el momento se encuentran estables y en manejo ambulatorio.



Los investigadores del INS indicaron que el linaje JN.1 era considerado parte del linaje BA.2.86 o Pirola; sin embargo, debido a su rápido aumento a nivel mundial, y siendo actualmente el segundo linaje más prevalente en los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió el 19 de diciembre de 2023 clasificar al linaje JN.1 como una “variante de interés” separada de su linaje parental.