¿Cuál es la importancia de las ollas comunes en San Juan de Miraflores?

Lima La importancia de las ollas comunes en San Juan de Miraflores

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hizo la entrega de 40 congeladoras a las ollas comunes para garantizar la preservación adecuada de los alimentos. De esta manera, se quiere abastecer con electrodomésticos a estos lugares para ayudar en sus labores.

En Ampliación de Noticias, Jennifer Luz Jiménez, representante de la Asociación de Olla Común de San Juan de Miraflores, habló sobre su labor en esta red de servicio. En este distrito limeño hay un total 86 ollas comunes, cada una atiende hasta 150 personas a diario.

“Las ollas comunes venimos desde el tiempo de pandemia. Hemos surgido de la necesidad de nuestras familias que estaban en nuestras comunidades y ahorita en esta crisis que estamos viviendo económica donde los productos han subido. El costo del menú es de 2 o 2.50 soles y de ahí nosotros costeamos para esos casos sociales”, dijo Jennifer Luz Jiménez a RPP.

La representante de la Asociación de Olla Común de San Juan de Miraflores también indicó que han recibido capacitaciones sobre nutrición: “En principio fue a base de nuestro conocimiento, ya después, gracias a las autoridades, la Municipalidad de Lima y el ministerio, nos han venido capacitando para el tema nutricional”, señaló.

Lucha contra la anemia

Jennifer Luz Jiménez indicó que se está agregando a los menus de las ollas comunes el "Chocuy", elaborado a base de carne de cuy liofilizada (deshidratada) y hierro, alimento que es ideal para combatir la anemia, tal como lo destacó el Ministerio de la Producción (Produce).

“Él ha tenido conocimiento de este alimento en provincia y lo quiere replicar aquí porque sería ideal. Ya sabemos que el cuy es nutritivo para los niños. Usted sabe que, si un niño no va bien alimentado al colegio, se va a dormir, entonces no va aprender y no va a surgir en la vida. Lo primero es la alimentación para que ese niño pueda ser un buen futuro en la vida”, afirmó.

Acceso a internet

La trabajadora indicó que en el distrito limeño de San Juan de Miraflores ya cuentan con 25 ollas comunes con acceso a internet, lo que les permite que los menores puedan aprender.

“Se está avanzando con las demás ollitas para que los niños tengan un espacio para que ellos aprendan, investiguen, busquen información. No solo los niños, sino también las mamás que quieren estudiar ciertos cursos también lo van a poder hacer”, afirmó.