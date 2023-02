El OEFA supervió el relleno sanitario "El Zapallal", en Carabayllo | Fuente: Ministerio del Ambiente

La Municipalidad de Lima clausuró por 30 días el relleno sanitario de ´El Zapallal´, ubicado en el distrito de Carabayllo, por presuntas irregularidades de la concesionaria Innova relacionadas con malas prácticas en la disposición de residuos sólidos.



De acuerdo con la Municipalidad de Lima, ello representa "un grave atentado contra la salud pública", pues permite la propagación de focos infecciosos que afectarían a un promedio de 100 mil personas en Carabayllo. Por tanto, la concesionaria Innova tiene, de momento, "un plazo perentorio inmediado" para que pueda subsanar las deficiencias.

Ante ello, el gerente de Servicios a la Ciudad de la municipalidad metropolitana, Roberto Pérez, indicó que se han abierto seis procesos sancionadores contra Innova desde setiembre de 2022 por malas prácticas. Ello, de acuerdo con un informe efectuado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).



Cabe resaltar que el área del relleno sanitario es de un total de 42 hectáreas en el cual diez distritos diferentes depositan sus residuos sólidos.

Posiciones encontradas

Para el alcalde de Puente Piedra, Rennan Espinoza, el cierre se ha realizado de manera sorpresiva, motivo por el cual solicitó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que les dé las facilidades para adecuar el presupuesto con la ampliación del plazo de cierre de por lo menos 60 días.

"Le expliqué al alcalde de Lima que no se podía dar un cierre de manera intempestiva sin antes tener un plan de contigencia. Y él me explico que el relleno sanitario no estaba cumpliendo con las normas medioambientales y, por tanto, tenía que cerrarse", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Le hemos pedido al alcalde de Lima que nos dé un plazo de por lo menos 60 días que permita a las municipalidades adecuar su presupuesto, cambiar sus rutas y poder darle un mejor servicio a la comunidad (...). En promedio, nos demoraba entre una hora y media y una hora y cuarentaicinco, y eso permitía tener una frecuencia de hasta tres rutas diarias. Ahora nos estamos demorando en promedio seis horas, unos un poco más. Y eso nos permite hacer solamente una ruta en tiempo. Hay un perjuicio terrible y no logramos recoger la basura de manera oportuna en todas las calles", agregó.

Mientras tanto, Elvis Becerra, teniente alcalde de Carabayllo, indicó que Pablo Mendoza, alcalde del mencionado distrito tiene intenciones de cerrar definitivamente el espacio.

"La posición de nuestro alcalde es que no sea solamente un cierre temporal, sino definitivo por el bienestar y la salud de los vecinos que rodean todo este sector. Estamos trabajando para que se haga eso. Hubo un pronunciamiento de la mancomunidad en un línea que no hubo una coordinación tanto de la Municipalidad de Lima con los distritos involucrados con la disposición final de este botadero", aseveró.