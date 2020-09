Martha Chávez, congresista de Fuerza Popular. | Fuente: RPP

Tenemos graves problemas sanitarios, económicos e institucionales que resolver. Si los abordamos con actitudes racistas, habremos tomado el camino más seguro hacia la división, el odio y el desastre. Martha Chávez es una experimentada congresista con una hostilidad manifiesta hacia el actual gobierno, al que no reconoce como legítimo. La hostilidad se dirige también ex primer ministro Vicente Zevallos, al que atribuye múltiples defectos. La congresista Chávez debe saber que muchos gobiernos, incluyendo el de Alberto Fujimori, nombraron personas de confianza y no profesionales de la diplomacia ante la OEA. Los nombres de Luis González Posada, Edmundo Haya de la Torre, Beatriz Ramacciotti, Antero Flores Araoz, Alberto Borea y Juan Jiménez no completan la lista. Martha Chávez sostuvo que convendría en todo caso nombrar a Zevallos ante Bolivia, en virtud de supuestas afinidades por su origen moqueguano y sus rasgos andinos. ¿Puede creer en ese tipo de afinidades quien es, como la mayoría de los peruanos, expresión del mestizaje? ¿Y qué decir del caso de Alberto Fujimori, quien en su momento fue víctima de racismo a causa de sus orígenes japoneses? ¿Se da cuenta la congresista de que sus opiniones sobre Zeballos son también ofensivas con Bolivia?

Abrir la caja de Pandora del racismo significa esparcir prejuicios que han causado exclusión y violencia desde la noche de los tiempos. El repudio al racismo es una exigencia de la moral y un mandato de nuestra historia, desde el primer peruano que se autodefinió como mestizo, Garcilaso de la Vega. El Papa Francisco ha insistido en que no debe haber tolerancia hacia “ninguna forma de racismo”, que la Iglesia considera una ofensa contra la dignidad de la vida.

El Perú necesita un clima de apaciguamiento y tolerancia para llevar hasta el final la lucha contra el coronavirus. Ayer tuvimos la buena noticia del más bajo número de muertes de los últimos meses, 124. Siguen siendo muchas muertes, pero podemos esperar un descenso continuo y hacer todo lo posible para evitar más contagios.

Las graves revelaciones sobre disfuncionamientos en el operativo policial que causó la muerte de 13 jóvenes en Los Olivos son una señal de la precariedad que puede apoderarse de nuestro aparato estatal. Hay que recordar que más de 400 miembros de la Policía Nacional han fallecido a causa del coronavirus y 20,000 han sido infectados. El actual ministro del Interior, Jorge Montoya, que no es policía, es sucesor de varios generales de la Policía. Es inquietante saber que se ha tratado de hacerle creer falsedades para que las presente como la versión oficial. Ha sabido rectificarse y anunciar investigaciones para esclarecer lo sucedido.

También la condena en segunda instancia del congresista Humberto Acuña es un indicador de nuestras vulnerabilidades. Acuña postuló y ganó un escaño por Lambayeque pese a una condena por corrupción. Se trata del hermano del fundador y presidente vitalicio de APP que cuenta con 22 votos y el mayor número de autoridades electas a nivel nacional. También el vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, de Somos Perú, se halla en dificultades por sus supuestos vínculos con el ex presidente de la Corte de Callao Walter Ríos, implicado en la banda Los Cuellos blancos del puerto. Aliaga jugaba un papel mayor en la Subcomisión de acusaciones constitucionales, en particular en el caso del ex Fiscal Pedro Chávarry.

En estas circunstancias, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, ha presentado un plan integral para reformar nuestro sistema de seguridad social. El objetivo es ampliar la cobertura de pensiones y de invalidez, incluyendo a quienes no hayan podido aportar durante veinte años. Debemos admirar que haya funcionarios que sepan trascender las escaramuzas para mantener la mirada puesta en los problemas de fondo y de largo plazo.

