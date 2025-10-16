Defensoría: una persona falleció en protestas contra el Gobierno y el Congreso

Desde Defensoría confirmaron el deceso de un hombre de 32 años. La congresista Ruth Luque informó que el ciudadano fue reportado fallecido al llegar al Hospital Loayza.

Una persona falleció la noche del miércoles en el marco de las protestas contra el Gobierno y el Congreso en el Cercado de Lima.

En declaraciones a RPP, Fernando Lozada, funcionario de la Defensoría del Pueblo dio cuenta sobre el fallecimiento de esta persona identificada como Eduardo Ruiz Sáenz de aproximadamente 30 años, que fue registrado por el Hospital Arzobispo Loayza.

"Lamentablemente para comentar e informar el fallecimiento del ciudadano producto de la situación que será materia de investigación y se determinará y se deslindará responsabilidades. Las autoridades competentes ya entiendo han tomado conocimiento del caso y se han iniciado las investigaciones preliminares", dijo.

Al ser consultado, sobre si esta persona falleció por una herida de bala, el funcionario de la Defensoría del Pueblo indicó que ello está en investigación, por lo que no podría pronunciarse al respecto.

"Esa situación está producto de las investigaciones el tema de la necropsia determinará la situación por las cuales el señor ha fallecido. No podría o adelantar opinión respecto a un tema que está en investigación", añadió.

Llegó fallecido al hospital

Previamente la parlamentaria del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, informó en RPP que este ciudadano llegó fallecido al Hospital Arzobispo Loayza.

“Para informar que estoy en el Hospital Arzobispo Loayza hay una persona fallecida, se trata del señor Ruiz Sáenz Eduardo de 32 años de edad, presuntamente por una bala a la altura del tórax. Se me ha informado que esta persona ya ha llegado muerta. Estamos esperando al Ministerio Público para que procedan con los protocolos que correspondan y además, hay otras personas heridas que están siendo atendidas”, indicó.

Me encuentro en el hospital arzobispo loayza. 14 personas heridas, de las cuales 2 de gravedad. Durante mi presencia se me informó de una persona fallecida cuyo nombre es Ruiz Sáenz Eduardo Mauricio (32), en la información preliminar que se me brinda se me refiere que… pic.twitter.com/EIcyFUSiYf — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) October 16, 2025