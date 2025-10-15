Manifestación en el Cercado de Lima deja al menos 102 personas heridas, según cifras de Defensoría

A través de su cuenta de X, la Defensoría del Pueblo actualizó la cifra de heridos que deja la manifestación contral Congreso y el Gobierno.

La Defensoría del Pueblo indicó la noche del lunes que, en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso, se han registrado 102 personas heridas policontusas, entre policías y civiles, ingresadas a emergencias de diversos hospitales de la capital.

Así lo dieron a conocer a través de un mensaje en su cuenta de X, donde dieron cuenta sobre la cifra de civiles y policías heridos.

"A esta hora, los comisionados de la Defensoría reportan el ingreso a emergencias de 102 personas heridas policontusas: 23 civiles (14 en Hospital Loayza –2 menores–, 1 en Emergencias Grau, 5 en Hospital 2 de Mayo, 1 en Almenara y 1 en Rebagliati, además de 1 niña civil atendida en Hospital PNP) y 59 efectivos policiales (40 en Hospital PNP Luis Sáenz –1 menor– y 19 en Hospital PNP B. Leguía)", indicaron.

#CeseDeViolencia Producto de los enfrentamientos ocurridos esta noche (actualización 11:35 p. m.), informamos que en la División de Asuntos Sociales de la PNP se encuentran 8 personas detenidas por delito contra la tranquilidad pública y 2 por control de identidad.



Previamente, José Jerí, presidente de la República, dio cuenta sobre 20 civiles heridos. Mediante su cuenta de X, el mandatario atribuyó esta data a la Defensoría del Pueblo y también mencionó que hay 55 efectivos policiales heridos.

Jerí antes había dado cuenta sobre el estado de los agentes que resultaron heridos en la manifestación.

Incluso poco antes de las 10 de la noche, llegó al cruce del jirón Junín y avenida Abancay para verificar el estado de algunos efectivos que eran atendidos en el lugar.

Recuento previo

En tanto, desde la Defensoría del Pueblo indicaron en RPP que, hasta las 10 de la noche, tenían un total de 38 heridos, de los cuales 27 son efectivos policiales y 11 civiles.

"Al cierre del reporte de las 10 de la noche podemos señalar que hay 27 policías heridos 11 civiles heridos explicar que el reporte que tenemos de heridos es de las personas que ingresan a los centros asistenciales", dijo Fernando Lozada, funcionario de la Defensoría del Pueblo.