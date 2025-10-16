Ministro del Interior rechaza presencia policial en Plaza Francia y pide investigar muerte de manifestante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que durante las manifestaciones en el Centro de Lima contra el Gobierno y el Congreso, se reportó el fallecimiento de una persona, quien fue identificada como Eduardo Ruiz Sanz, de aproximadamente 30 años.

“En estos momentos, durante el desarrollo de la marcha, hemos tenido el reporte de una persona fallecida y de dos heridos más que se encuentran en el Hospital Loayza”, señaló en RPP.

Tiburcio indicó que se ha dispuesto el inicio inmediato de las investigaciones, las cuales se están llevando a cabo con el acompañamiento de representantes del Ministerio Público.

Asimismo, manifestó que, de acuerdo con algunas versiones, este hecho -que se encuentra bajo investigación- habría ocurrido en la Plaza Francia, un lugar “donde en ningún momento han estado las fuerzas nuestras”.

Por tal motivo, el ministro solicitó "que se haga una exhaustiva investigación para establecer de forma fehaciente la muerte de este ciudadano".

"Lamentamos que haya pasado este hecho”, añadió.

"No hubo personal Terna"

El ministro afirmó, además, que durante esta jornada de protesta no participó ningún integrante de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional, conocida comúnmente como Grupo Terna.

“En ningún momento están incluido el personal Terna, no hay personal Terna en este proceso ni de acompañamiento. Yo no sé de dónde proviene esa información, por eso digo que esto se investigue para determinar las causas que ocasionaron la muerte de este ciudadano”, expresó.

Finalmente, reiteró que, como parte de las medidas de control durante la manifestación, no se dispuso la presencia de efectivos policiales en la Plaza Francia, a pesar de que en anteriores marchas este lugar concentró a un número considerable de manifestantes.

“Dentro del planeamiento no se ha considerado las fuerzas en ese espacio porque todas las concentraciones las hemos tenido en la Plaza San Martín, en la Plaza Dos de Mayo y en el Parque Universitario”, aseguró.