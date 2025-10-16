Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ministro del Interior rechaza presencia policial en Plaza Francia y pide investigar muerte de manifestante

Ministro del Interior confirma un fallecido durante protestas en el Centro de Lima
Ministro del Interior confirma un fallecido durante protestas en el Centro de Lima | Fuente: RPP
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

Vicente Tiburcio informó que Eduardo Ruiz Sanz, de aproximadamente 30 años, falleció durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que durante las manifestaciones en el Centro de Lima contra el Gobierno y el Congreso, se reportó el fallecimiento de una persona, quien fue identificada como Eduardo Ruiz Sanz, de aproximadamente 30 años.  

“En estos momentos, durante el desarrollo de la marcha, hemos tenido el reporte de una persona fallecida y de dos heridos más que se encuentran en el Hospital Loayza”, señaló en RPP.

Tiburcio indicó que se ha dispuesto el inicio inmediato de las investigaciones, las cuales se están llevando a cabo con el acompañamiento de representantes del Ministerio Público.

Asimismo, manifestó que, de acuerdo con algunas versiones, este hecho -que se encuentra bajo investigación- habría ocurrido en la Plaza Francia, un lugar “donde en ningún momento han estado las fuerzas nuestras”.

Por tal motivo, el ministro solicitó "que se haga una exhaustiva investigación para establecer de forma fehaciente la muerte de este ciudadano".

"Lamentamos que haya pasado este hecho”, añadió.

"No hubo personal Terna"

El ministro afirmó, además, que durante esta jornada de protesta no participó ningún integrante de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional, conocida comúnmente como Grupo Terna.

“En ningún momento están incluido el personal Terna, no hay personal Terna en este proceso ni de acompañamiento. Yo no sé de dónde proviene esa información, por eso digo que esto se investigue para determinar las causas que ocasionaron la muerte de este ciudadano”, expresó.

Finalmente, reiteró que, como parte de las medidas de control durante la manifestación, no se dispuso la presencia de efectivos policiales en la Plaza Francia, a pesar de que en anteriores marchas este lugar concentró a un número considerable de manifestantes.

“Dentro del planeamiento no se ha considerado las fuerzas en ese espacio porque todas las concentraciones las hemos tenido en la Plaza San Martín, en la Plaza Dos de Mayo y en el Parque Universitario”, aseguró.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ministerio del Interior Vicente Tiburcio Manifestación Protesta

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA