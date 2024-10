Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Dicapi: Conflictos entre pescadores serían la causa de explosiones reportadas por vecinos de Punta Negra

Los vecinos de Punta Negra denunciaron presuntas acciones de pesca con dinamita tras haber registrado explosiones en el mar provenientes de embarcaciones que llegaban desde otras playas. La denuncia fue compartida con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), que destinó personal para investigar el hecho.

RPP acompañó al teniente Giuseppe Zavalaga, oficial de la Capitanía del Puerto del Callao, durante el trayecto de una unidad de patrullaje por las aguas de la playa El Puerto. En el diálogo, la autoridad precisó que también se han recibido denuncias sobre el arrojo de petardos desde las peñas por parte de pescadores artesanales.

"Lo que hemos podido determinar porque también hemos recibido denuncia de parte de los pescadores, que ellos están recibiendo petardos desde las peñas, de personal que pesca en las peñas, y esto es lo que se podría apreciar en los videos. No es que se esté realizando una pesca con explosivos, sino que básicamente es un conflicto que existe entre ellos", indicó.

Si bien el caso aún está en investigación, Zavalaga apuntó que "es muy probable" que este conflicto sería la causa de las explosiones registradas por los ciudadanos de Punta Negra.

"Las imágenes que se han compartido, las explosiones no son en el mar, no son en el agua, son en el aire, no arriba de las embarcaciones", sostuvo.

"Una explosión para pesca con dinamita hace que el agua salte y no se ve en ningún momento en esas imágenes que eso ocurra", agregó.

Inspección a embarcación en Pucusana

El oficial también resaltó la importancia de que, en este tipo de denuncias, los vecinos puedan registrar la matrícula o el nombre de la embarcación para proceder con la intervención una vez arriben a algún puerto.

Agregó que el último miércoles, tras recibir la información sobre las explosiones, se intervino una embarcación en Pucusana junto con personal del Ministerio de la Producción.

"Se realizó la inspección a la unidad, sus documentos, su zarpe, pudiendo visualizar que tenía todo en regla, y por parte del Ministerio de la Producción, realizaron una inspección al recurso hidrobiológico que habían extraído, y a sus artes de pesca, no encontrando ninguna novedad e indicio de que esa pesca haya sido pescada con dinamita", manifestó.