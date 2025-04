Dirigente de transportistas anuncia que convocarán a nueva movilización tras asesinato de conductor de bus en SMP

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, señaló que la estrategia contra la delincuencia del Gobierno ha fracasado, por lo que instó a las autoridades a adoptar medidas efectivas que les garanticen seguridad.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, indicó este miércoles que buscarán una movilización en protesta contra el Gobierno tras un nuevo asesinato a un conductor de bus de transporte público, esta vez en el distrito de San Martín de Porres.

En declaraciones a Prueba de Fuego de RPP, el dirigente de los transportistas señaló que este miércoles 3 de abril se reunirán en el local del Fonavi, en el Cercado de Lima, a fin de definir el día de la nueva movilización contra el Gobierno por su falta de estrategia contra la criminalidad.

“El día de mañana tenemos una asamblea están invitados todos en el local Fonavi a las seis de la tarde. Todos los sectores, mototaxistas, taxistas colectiveros, artistas y también por qué no decirles a los dueños de los colegios que están pasando por esta situación”, sostuvo.

“(Vamos a definir) qué día vamos a una movilización para decir basta ya y buscar una nueva plataforma de lucha que va a ser consensuada el día de mañana con todos los dirigentes que los esperamos con el Fonavi a las 6 de la tarde”, añadió.

Reclamo al ministro del Interior

Al ser consultado si se han reunido con el ministro del Interior, Julio Diaz, el dirigente señaló que no han tenido ninguna comunicación desde que el funcionario asumió dicha cartera. En esa línea, exigió al ministro que plantee una estrategia efectiva para hacer frente y erradicar la criminalidad.

“Usted tiene las comisarías a nivel nacional, tiene la OPC para poder funcionar, por qué no lo hace, por qué no lo activa y es participativo con toda la ciudadanía. Por qué no hace como en otros países de radicalizar y poder terminar de una vez con la inseguridad y combatir de raíz a todos los sicarios, secuestradores que hoy nos siguen asesinando”, señaló.

Asimismo, Campos sostuvo que si no reciben seguridad del Gobierno recurrirán a la autodefensa gestionada mediante rondas, tomando el ejemplo de los ronderos campesinos, a fin de defenderse de los extorsionadores.

“Haremos como los ronderos campesinos, haremos nuestros ronderos rurales para defendernos porque esa es la única manera de poder defenderos y decir basta con esta indolencia que no quieren parar el Ejecutivo ni el Legislativo”, indicó.

“Qué pedimos al Legislativo, que derogue todas esas leyes procrímenes que hasta la actualidad más de seis meses, siete meses no quieren derogarlas, han aumentado los asesinatos, qué más espera este Gobierno”, agregó.