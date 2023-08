Dos delincuentes le cortaron el rostro a una joven para robarle sus pertenencias en San Juan de Lurigancho

Lima San Juan de Lurigancho: Dos delincuentes le cortan el rostro a una mujer para robarle sus pertenencias

Una mujer fue asaltada por dos adolescentes de 16 años la madrugada del sábado en la avenida Del Mercado en San Juan de Lurigancho. Los menores le cortaron el rostro a su víctima para quitarle sus pertenencias.

Susana Minchan Aparicio (29) sentó la denuncia en la comisaría de 10 de Octubre contra los menores que fueron identificados con las iniciales de RFCZ y FAGO. Ella regresaba a su vivienda cuando fue interceptada por los malhechores y se mostró mortificada tras enterarse que ambos jóvenes fueron detenidos, pero liberados a las pocas horas.

"Dos chicos me cogotean con un cuchillo de cocina y uno de ellos me corta la cara mientras el otro intenta sacarme el celular dentro de mi cartera. De pronto alguien aparece en una moto y grita 'suéltenla'. Hoy me enteró que les dieron la libertad a los menores", contó Minchan Aparicio a RPP Noticias.

Los padres de ambos menores se han comprometido a pagarle a la víctima todos los gastos médicos para su recuperación. Sin embargo, la agraviada exige a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho más patrullaje en el distrito.



Inseguridad en Miraflores

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga un asalto a mano armada ocurrido esta madrugada en el Malecón de Almendariz, en Miraflores.

Este asalto se dio al promediar las 12.11 a. m. cuando tres sujetos armados y encapuchados interceptaron a los ocupantes de una camioneta estacionada en la vía y les quitaron celulares, billeteras y otros objetos de valor.

Las cámaras de seguridad grabaron cómo un hombre que se encontraba en la carretera puso resistencia e incluso se enfrentó a los delincuentes, quienes lo golpearon y terminaron huyendo con sus pertenencias en un vehículo oscuro marca Suzuki que los esperaba.

Luego del robo, personal de Serenazgo y la Policía de la Compañía de Miraflores llegaron al lugar de los hechos para iniciar las indagaciones respectivas.