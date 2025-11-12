El Agustino: muro de contención cayó sobre un área de la comisaría de San Pedro

RPP llegó hasta el lugar y constató el nivel de afectación de la comisaría, que también presenta varias fallas en infraestructura.

Un muro de contención colindante con la comisaría San Pedro, en el distrito limeño de El Agustino, cayó sobre un área de dicha dependencia policial.

El muro de ladrillos cayó la calamina que cubría el área de vestuario de la comisaría y afectó los casilleros de los 40 agentes policiales que laboran allí.

RPP llegó hasta el lugar y constató el nivel de afectación de la comisaría, que también presenta varias fallas en infraestructura.

Al respecto, vecinos de la zona denunciaron la falta de atención por parte de las autoridades ante este tipo de situaciones.

“Hay muchas casas igual que están en peligro y nadie revisa, nadie viene acá. Nos sentimos abandonados por parte de las autoridades. A pesar de que ahí está la comisaría no vienen. Tienen que morir alguien para que puedan venir un rato, después no pasó nada”, dijo un vecino.

Hasta el lugar llegó un volquete para retirar las rocas caídas en la dependencia policial, así como personal municipal para verificar que se realicen los trabajos.

En tanto, RPP pudo conocer que el comisario John Rojas Palacios está en reunión con los altos mandos para dar el informe de los hechos y luego dará un balance de lo ocurrido.