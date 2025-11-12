El Agustino: PNP capturó a presuntos integrantes de ‘Los Lechones', banda dedicada al robo de vehículos y extorsión

Los agentes hallaron placas falsas, pirotécnicos, un arma de fuego y municiones. | Fuente: RPP

La Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Robos (Dirincri), capturó en El Agustino a dos delincuentes que serían integrantes de ‘Los Lechones’, una banda criminal dedicada al robo de vehículos y extorsión que opera en diversos distritos de la capital.

Los detenidos han sido identificados como Jonathan Sedano González (41) y Adán Cruz Rosales (44), según informó el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP.

“A estos sujetos se les va a imputar los delitos contra el patrimonio, hurto y robo de vehículos. Este es un frontal de un vehículo que va dentro del motor”, señaló Lozada sobre los detenidos.

Objetos incautados

Durante la intervención realizada en una vivienda de tres pisos ubicada en El Agustino, los efectivos de la PNP incautaron un bloqueador GPS de 18 antenas. Los delincuentes usaban este artefacto para bloquear la señal de los vehículos robados y evitar que identifiquen sus paraderos.

Asimismo, los agentes hallaron placas falsas, pirotécnicos, un arma de fuego y municiones.

Los sujetos serán imputados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión debido a que se encontró material que indicaría que llevan un registro de las líneas móviles de sus víctimas para solicitarles dinero a cambio de sus unidades.

Placas falsas icautadas por la PNP durante la intervención. Fuente: PNP