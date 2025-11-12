Últimas Noticias
El Agustino: PNP capturó a presuntos integrantes de ‘Los Lechones', banda dedicada al robo de vehículos y extorsión

Wendy Milla Loo

En el inmueble donde fueron capturados los dos sujetos se hallaron armas, placas falsas y un bloqueador GPS que utilizaban para robar vehículos y extorsionar a sus víctimas.

Los agentes hallaron placas falsas, pirotécnicos, un arma de fuego y municiones.
Los agentes hallaron placas falsas, pirotécnicos, un arma de fuego y municiones.

La Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Robos (Dirincri), capturó en El Agustino a dos delincuentes que serían integrantes de ‘Los Lechones’, una banda criminal dedicada al robo de vehículos y extorsión que opera en diversos distritos de la capital.

Los detenidos han sido identificados como Jonathan Sedano González (41) y Adán Cruz Rosales (44), según informó el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP.

“A estos sujetos se les va a imputar los delitos contra el patrimonio, hurto y robo de vehículos. Este es un frontal de un vehículo que va dentro del motor”, señaló Lozada sobre los detenidos.

Objetos incautados

Durante la intervención realizada en una vivienda de tres pisos ubicada en El Agustino, los efectivos de la PNP incautaron un bloqueador GPS de 18 antenas. Los delincuentes usaban este artefacto para bloquear la señal de los vehículos robados y evitar que identifiquen sus paraderos.

Asimismo, los agentes hallaron placas falsas, pirotécnicos, un arma de fuego y municiones.

Los sujetos serán imputados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión debido a que se encontró material que indicaría que llevan un registro de las líneas móviles de sus víctimas para solicitarles dinero a cambio de sus unidades.

Placas falsas icautadas por la PNP durante la intervención.

Placas falsas icautadas por la PNP durante la intervención.

INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
El Agustino PNP Extorsión Inseguridad ciudadana

