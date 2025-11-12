Tras persecución por los techos: así fue la captura del principal sospechoso de balear a un agente terna [VIDEO]

Tras un trabajo de inteligencia, agentes de la PNP ubicaron al sospechoso de balear a uno de sus colegas. | Fuente: RPP

El ciudadano venezolano Jeison Adrián Flores Piña (24) fue detenido esta madrugada, tras ser identificado como el principal sospechoso de balear a un agente del Grupo Terna, en el distrito de El Agustino.

La captura del extranjero se produjo en el asentamiento humano Integración, en el distrito de Chorrillos; hasta donde efectivos policiales llegaron tras un trabajo de inteligencia y seguimiento.

Los agentes ingresaron a la vivienda donde se encontraba el sospechoso; que, al verse descubierto, subió a la azotea y empezó a escapar por los techos aledaños.

El venezolano huyó por varias casas hasta llegar a un predio con techo de calamina, que cedió ante su peso, precipitándose al interior. En su caída, el hombre estuvo a punto de aplastar a una bebé, que afortunadamente resultó indemne.

Flores Piña ya no pudo seguir escapando, por lo que fue intervenido por las fuerzas del orden. El foráneo fue trasladado de emergencia a un hospital, donde -al cierre de este informe- permanece detenido con custodia policial.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo se logró ubicar al sospechoso del ataque al agente terna?

En diálogo con RPP, el coronel Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, indicó que Jeison Adrián Flores Piña fue identificado como principal sospechoso del ataque al agente terna Kay Franco Villalta Cayllahue, luego de un trabajo de inteligencia y seguimiento, que incluyó el visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Fijamos las cámaras y, en coordinación con la Deprincri Chorrillos-Barranco, pudimos lograr ubicar los lugares donde pululaba este criminal. Y después de un cerco perimétrico estratégico, pudimos determinar dónde residía, por lo que decidimos incursionar en el inmueble”, manifestó el alto mando.

Según indicó, las investigaciones apuntan a que el extranjero atacó al policía encubierto durante un intento de asalto. En ese momento, se produjo un intercambio de disparos, en el que tanto el malviviente como el agente resultaron heridos.

“(El venezolano) tiene dos heridas: una que le efectuó el efectivo policial agraviado en el intento del ataque que él repliega. Y lo segundo es las lesiones que sufre cuando se lanza para evitar su captura”, apuntó.

El coronel Cano informó que el estado de salud del policía encubierto -internado en el Hospital PNP Luis N. Sáenz- sigue siendo delicado.

