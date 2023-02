Familiares y vecinos organizaron una pollada para solventar los gastos de internamiento del menor. | Fuente: RPP

Un niño de 10 años fue brutalmente atacado por un perro pitbull el pasado domingo, 5 de febrero, cuando salió a jugar carnavales con sus amigos en el distrito limeño de El Agustino.

En diálogo con RPP Noticias, Eugenio Tineo, padre del menor, contó que el animal se abalanzó sobre su hijo y le empezó a morder la pierna salvajemente.

“Solamente sé que el perro ha salido y se ha lanzado a mi niño. Lo ha destrozado en cinco minutos. Mi hermana, mi primo, mi otra hermana y los vecinos han salido a auxiliarlo, pero mi niño estaba con la pierna toda destrozada”, relató.

El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Dos de Mayo, donde su pronóstico es reservado.



¿Dueños del perro no se hacen responsables?

Los familiares y amigos de la víctima denunciaron que los dueños del can se niegan a asumir su responsabilidad, al punto que ni siquiera han apoyado económicamente con el tratamiento que debe seguir el menor.

“Soy una persona de bajos recursos económicos, y necesito que afronte la señora (la dueña), porque no da cara. Solamente me dice ‘Denúncieme’. Prácticamente, no me está ayudando con nada”, manifestó Eugenio Tineo.

Ante esta situación, los familiares y vecinos del padre de familia han organizado una pollada para recaudar fondos que ayuden a paliar los gastos del tratamiento del menor.

Quienes deseen apoyar a esta familia, pueden comunicarse al teléfono 929314021, del señor Eugenio Tineo. Al mismo número pueden realizar donaciones a través del aplicativo Yape.

