Cremación en Cementerio El Ángel

Ocho familias denunciaron este jueves una presunta cremación colectiva en el cementerio El Ángel, ubicado en el distrito de El Agustino.



Ello indicaron a RPP que observaron a los trabajadores del camposanto colocar varios cadáveres juntos en el horno de cremación. Señalaron que luego las cenizas serían divididas en urnas para ser entregadas a las familias.

"Los habían incinerado juntos"

Julio Chupite precisó que el crematorio le entregó una urna sin cenizas de su esposa, por lo que decidió exigir ver cómo estaban realizando el proceso de incineración.

"Yo por simple curiosidad la abrí y, cuando lo abro, me doy cuenta que está vacía, entonces reclamo y me dicen 'ya, dame la cajita y yo la lleno con las cenizas'. Y le dijo 'no, yo quiero entrar y ver qué cenizas me van a poner'. Todo el mundo escuchó y comenzaron a reclamar y se dieron cuenta que no se estaba llevando un control en lo que están haciendo y comenzaron a exigir el cuerpo de sus familiares y lo que hicieron fue cerrar la puerta con los ataúdes, hacernos perder tiempo y, en menos de 20 minutos, rompimos las puertas, entramos y habían metido a todos los cadáveres en un solo horno y los habían incinerado juntos", dijo.

Chupite, quien grabó con su celular todo lo que sucedió en el crematorio, relató que al ingresar a la zona de los hornos de hallaron sacos con cenizas, y una bandeja con una cucharita con la que colocoban las cenizas dentro de las urnas.



"Nos están entregando cualquier cosa (...) habían cadáveres en el suelo, no sé qué entidad sanitaria regula esto, pero la verdad que esto es horrible", expresó.

Las ocho familias se retiraron del cementerio y colocaron la denuncia en la Comisaria de Santoyo. Hasta el momento, la Beneficencia de Lima no se ha pronunciado al respecto.

