El bypass Las Torres alcanza el 85 % de avance en su construcción

Según MML, la obra conectará en menos tiempo Lima y Lurigancho-Chosica, así como aliviar la congestión en los accesos a Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla, Santa Clara, la autopista Ramiro Prialé y la Carretera Central.
Según la MML, esta infraestructura mejorará los tiempos de viaje en todo el distrito de Lurigancho-Chosica.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que la construcción del nuevo bypass Las Torres lleva un 85 % de avance de obra, proyectándose a concluir la próxima semana el vaciado de concreto en las losas, donde posteriormente se asfaltarán las pistas en los seis carriles (tres por sentido) que tendrá el viaducto de 1,4 km.

En un comunicado, la comuna señaló que se vienen instalando también los muros jerseys que protegerán a los vehículos en el bypass.

“Esta moderna infraestructura de la Municipalidad de Lima, ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), promete mejorar los tiempos de viaje en todo el distrito de Lurigancho-Chosica, al agilizar el tránsito vehicular en el cruce de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres”, aseguró.

La MML indicó que, en los cinco accesos viales al bypass, ubicado en el cruce de la avenida Las Torres con la autopista Ramiro Prialé, se ha terminado el asfaltado de dos entradas, y que se viene avanzando el tercero con labores de excavación y el retiro del pavimento dañado. 

“Se tiene programado concluir el asfaltado al finalizar el presente mes”, enfatizó. 

Además, dio cuenta que se lograron instalar la totalidad de las vigas que sostienen a la infraestructura y se continúan los trabajos de instalaciones eléctricas para el alumbrado público.

