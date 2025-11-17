Últimas Noticias
Gremios de transportes confirman que pararán 48 horas si algún conductor sufre un nuevo atentado

Los transportistas formales anuncian paro de 2 dís si vuelve a ocurrir otro atentado.
| Fuente: Andina
por Redacción RPP

·

El vocero de los transportistas formales expresó su rechazo al atentado contra un chofer de la empresa San Germán y dijo que la medida que piensas adoptar busca llamar la atención de las autoridades para que hayan resultados en la lucha contra la criminalidad.

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, confirmó este lunes que los transportistas pararán por 48 horas si es que vuelve a ocurrir un atentado contra el conductor de alguna unidad, luego del ataque a un chofer de la empresa San Germán que se encontraba en plena ruta en el distrito de San Martín de Porres.

En declaraciones a RPP, el vocero de este gremio de transportes expresó su rechazo al atentado contra el conductor del bus de la empresa San Germán en vísperas y consideró que los transportistas se encuentran en un estado de indefensión ante los criminales.

“Lo que se ha visto ayer es algo desastroso contra la empresa San Germán sin ningún tipo de respeto a la vida ni a los principios constitucionales que definen la seguridad por parte del Estado”, dijo.

“Disculpen que sea tan duro, que la población nos entienda, pero lamentablemente un atentado más y el paro será de 48 horas”, añadió Ojeda.

Reclaman acción de las autoridades

En esa línea, el vocero de los gremios de transportes formales sostuvo que la situación de criminalidad se está normalizando y afecta particularmente a los transportistas, “martirizándolos” y en muchos casos dejándolos sin opciones para trabajar si es que resultan heridos en los ataques.

“El índice criminal no baja, es una triste realidad que no pueden esperar la vida de los conductores, la vida de los usuarios, los familiares que han tenido esta desgracia hace pocos días y que esto va a reflejar una posición”, señaló.

“Es algo triste porque prácticamente estamos acostumbrados a esto que va a pasar, o sea ya no tenemos la esperanza de que vaya a pasar y para recuperar esta esperanza estamos dando esa condición”, agregó.

Ojeda cuestionó también que no haya presencia de las fuerzas del orden en los puntos críticos de la ciudad donde ocurren los ataques, por lo que instó a las autoridades a tomar mayor atención.

Asimismo, descartó que sus intereses con manifestaciones de este tipo sea algo político y que se trata de un reclamo para que los gobernantes ejecuten una lucha contra la criminalidad que tenga resultados.

