Alcalde de Lima y ministro de Transportes se reunieron para coordinaciones sobre el tren Lima-Chosica

Renzo Reggiardo y Aldo Prieto se reunieron este lunes en el salón Azul del Palacio Municipal.
Renzo Reggiardo y Aldo Prieto se reunieron este lunes en el salón Azul del Palacio Municipal. | Fuente: MML
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El alcalde Renzo Reggiardo informó que se abordaron diversos temas técnicos mínimos pendientes de resolver sobre el tren Lima-Chosica y que se ha acordado una nueva reunión en los próximos días para continuar avanzando con el proceso.

La Municipalidad de Lima Metropolitana (MML) informó que este lunes se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el alcalde Renzo Reggiardo Barreto, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, en el salón Azul del Palacio Municipal, para realizar coordinaciones sobre el proyecto del tren Lima-Chosica

De acuerdo a la MML, ambas autoridades coincidieron en la importancia de impulsar y articular esfuerzos para concretar esta iniciativa. 

El alcalde Reggiardo, calificó el encuentro como “muy fructífero”, y destacó la disposición y coordinación estrecha entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Es una obra fundamental y trascendental que permitirá trasladar de forma digna y eficiente a todos nuestros vecinos de Lima este, con servicios adecuados y modernos. Hemos sentido la mejor disposición del ministro y su equipo técnico, y creemos que pronto los limeños contarán con una gran herramienta para movilizarse con comodidad y seguridad”, expresó el burgomaestre.

Reggiardo también recordó que, en gestiones anteriores, el proyecto enfrentó dificultades y falta de voluntad política, pero confió en que esta nueva etapa marcará un cambio positivo. “Creemos en la buena fe del ministro, del presidente y de las autoridades que hoy entienden que esta es una necesidad urgente. Si se mantiene esta disposición, pronto tendremos una gran obra en favor de nuestros vecinos”, afirmó.

El alcalde informó que se abordaron diversos temas técnicos mínimos pendientes de resolver y que se ha acordado una nueva reunión en los próximos días para continuar avanzando con el proceso.

Proyecto del Tren Lima-Chosica

El Tren Lima-Chosica es un proyecto que busca conectar los distritos de Chosica, Chaclacayo, Ñaña, Huaycán y Huachipa con el centro de Lima, con una reducción drástica de los tiempos de viaje. De acuerdo a la MML, lo que hoy puede tardar más de dos horas, se realizaría en solo 25 minutos, con horarios programados y frecuencias regulares.

El proyecto incluye la implementación de coches binivel donados por la empresa Caltrain y cada unidad cuenta con capacidad para 90 pasajeros sentados, asientos de cuero, aire acondicionado, espacios para ciclistas, accesibilidad para personas con discapacidad y servicios higiénicos.

La municipalidad provincial ha indicado que "la estructura de acero inoxidable (de los trenes) garantiza seguridad y durabilidad, mientras que el diseño interior prioriza la comodidad, ventilación eficiente y reserva anticipada de asientos, lo que permitirá ordenar el embarque y reducir aglomeraciones". 

Finalmente, la MML señaló que el encuentro con el ministro de Transportes es una muestra de su "compromiso con el desarrollo de un sistema de transporte público digno, eficiente y sostenible, que consolide una ciudad más moderna, inclusiva y mejor conectada para todos los limeños". 

Tren Lima-Chosica MML Ministerio de Transportes

