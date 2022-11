Embajada de México asegura estar en "comunicación permanente" con la Fiscalía de Perú por caso de turista desaparecida

La pareja de la mujer es el principal sospechoso | Fuente: Facebook

La embajada de México en el Perú informó este domingo que desde el pasado viernes tienen conocimiento del caso de Blanca Olivia Arellano Gutiérrez (51 años), quien lleva seis días desaparecida luego de verse con su novio peruano en la ciudad de Huacho.

"A partir de ese momento la Embajada ha estado en comunicación permanente con la Policía Nacional del Perú y con la Fiscalía a fin de dar seguimiento y coadyuvar con las diligencias que se han realizado para coordinar la búsqueda de la persona e investigar las circunstancias en torno a su desaparición", se lee en un comunicado publicado por la institución.

Karla Arellano, sobrina de Blanca Olivia Arellano, sostuvo que su tía llegó a suelo peruano para encontrarse con su novio,Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto (37), un estudiante de medicina de Huacho, ciudad en la que habría permanecido desde su llegada. Sin embargo, tras supuestamente despedirse del sujeto para volver a su país, la mujer dejó de comunicarse con su familia sin mayor explicación.



La embajada sostuvo, además, que el avance de las investigaciones y eventuales hallazgos o conclusiones serán comunicadas por las autoridades peruanas.

"Se continuará dando seguimiento a las actuaciones oficiales y coadyuvando en todo momento con las mismas y proporcionará la asistencia necesaria a los familiares", se lee en otra parte del comunicado.

Novio fue el último en ver a la mujer

Karla Arellano presentó en sus redes sociales unas capturas de pantalla donde, presuntamente, Villafuerte Pinto sostiene que la turista desaparecida era una "indigente" a la que él le "alcanzó dinero" para que "pueda comer" y que, "debido a su mal estado de salud mental", "habrá confundido las cosas".

Ante ello, la sobrina señaló que su tía "no era ninguna indigente" y que viajó a Perú para conocer a Villafuerte.

"Mi tía no era ninguna indigente Juan P, mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda", indicó en Twitter.