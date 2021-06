Empresarios de Gamarra piden al Ejecutivo flexibilizar aforos para sus talleres de producción

La representante de los empresarios indicó que en tiendas sí se puede cumplir con los aforos reducidos, pero en los talleres no se puede disminuir la mano de obra. | Fuente: El Peruano

Los empresarios del emporio comercial de Gamarra solicitaron que el Ejecutivo les autorice las restricciones de aforo en los talleres de producción, pues las micro y pequeñas empresas han visto afectada la fabricación de prendas, debido a que no pueden contar con la misma cantidad de mano de obra.

En declaraciones a La noticia 360 de RPP Noticias, la presidenta de la Asociación Gamarra-Perú, Susana Saldaña, indicó que al menos el 55% de los locales del emporio aún no pueden reiniciar sus actividades, pues su producción se ha visto afectada por los aforos. Agregó que, pese a que han enviado esta información al Ejecutivo, hasta el momento no han tenido una respuesta.

“Hay una cosa que no está valorando ni considerando el Ejecutivo ni teniendo en cuenta, a pesar de la información que les hemos hecho llegar, en que los talleres de producción no entran clientes y un aforo de un taller que tenía 10 a trabajar con tres o ahora con cuatro, es imposible de producir”, sostuvo.

Producción en Gamarra

En esa línea, precisó que Gamarra no solo es un conglomerado comercial, sino que también es un centro de alta producción y que al reducir los aforos dentro de los talleres pierden oportunidad de fabricar. Sin embargo, reconoció que el tema de los horarios por el toque de queda, que ahora inicia a las 11 p.m. en Lima, les ha sido positivo para las ventas.

“Gamarra no solo es comercial, nosotros somos un centro de alta producción y producimos millones de prendas al año. Entonces nosotros tenemos que confeccionar, tenemos manufactura, mano de obra que es la que más genera mano de obra este sector. Entonces para los talleres no es rentable poder abrir y no poder producir”, dijo.

Sobre situación con comerciantes informales

Respecto de la situación con los comerciantes informales en el emporio comercial de Gamarra, la representante de los empresarios manifestó que desde que se comenzó a reactivar la zona después de la cuarentena, estos comerciantes han comenzado a tomar los alrededores del conglomerado.

Incluso dijo que a diario aparecen en las puertas de los comercios, lo cual consideró como una competencia desleal, debido a que ellos no respetan ningún protocolo. Ante esta situación pidió al Ejecutivo acción para retirar a estos comerciantes.

“Nosotros le hemos pedido al Ejecutivo que, en este marco de la pandemia, la Policía intervenga, porque son espacios públicos que deben estar libres, porque lamentablemente en estos espacios, invadidos por el comercio informal, no hay protocolo que se respete”, señaló.

