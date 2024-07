En medio de crisis diplomática, ciudadanos venezolanos se amanecieron en exteriores de su embajada en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima "Vengo a buscar pasaporte", señala ciudadana venezolana

Desinformación e incomodidad. Decenas de ciudadanos venezolanos pernoctaron en los exteriores de la sede de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, ubicada en la avenida Arequipa, en el Cercado de Lima, por trámites consulares.

En la zona al menos 50 agentes de la Policía Nacional del Perú se ubican para mantener el orden y evitar que se generen disturbios en la larga fila de ciudadanos extranjeros que busca información para obtener pasaporte. Esto luego que la Embajada de Venezuela anunció que suspendía la atención y trámites consulares.

Retiro de delegación diplomática

Según algunos ciudadanos venezolanos indicaron a RPP que los integrantes de la delegación diplomática de Venezuela se retiraron de la sede en horas de la madrugada.

"Nadie ha salido, absolutamente nada. Vengo a buscar pasaporte. Tengo cita para hoy", indicó una mujer. "Desde las ocho de la mañana para retirar pasaporte y esperando respuesta del personal administrativo porque ya el diplomático se retiró (...) se fueron como a las dos de la mañana", dijo un ciudadano extranjero.

"Nos maltrataron y nos empujaron a todos, nos dividieron temprano y luego poco a poco entró un bus y sacaron al todas las personas que estaban allá adentro. Eso ahora en la madrugada, eso ha eso ha sido como a las tres hace un par de horas. Nos han sacado, algunos los han golpeado", señaló otra ciudadana venezolana.

Citas programadas

La mayoría de los ciudadanos venezolanos que aguardan fuera de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ya cuentan con una cita programada tras haber pagado por un pasaporte o para otros trámites consulares.

"Ahorré más de un año y medio para poder tramitar uno de los pasaportes más caros del mundo. El pasaporte, solamente la cita cuesta 226 dólares, fuera de los 120 dólares que te exigen, como una serie de impuestos para cuando tú lo vienes a tramitar en el exterior. Eso sin contar toda la gente que tuvo que pagar gestores, y ese es el precio de un solo pasaporte", reveló una mujer.

"Mi cita estaba programada para el día 30 de julio a las de dos de la tarde a seis de la tarde en recojo. Cabe destacar que yo no pude escoger otro día, ese día fue el día más cercano. A mí el sistema de SODO, que es el sistema que arroja la cita, me envió un correo el 9 de junio y me dio para escoger solamente el 30 de julio en adelante. Estuve aquí esperando respuestas desde las nueve de la mañana y ningún funcionario de la embajada salió a pronunciarse o a explicarnos algo, sino que nosotros mismos tuvimos que organizarnos y hacer lista de 50 personas", añadió.

El lunes, el Gobierno expulsó a los diplomáticos venezolanos acreditados en Perú y les dio un plazo máximo de 72 horas para que abandonen el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que esta medida fue ordenada por el canciller "debido a las graves y arbitrarias decisiones tomadas hoy por el régimen venezolano".

El martes el Gobierno de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con nuestro país al considerar que "desconocen la voluntad" del pueblo venezolano, luego que el Perú decidiera reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño tras los comicios del pasado domingo, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria a Nicolás Maduro.