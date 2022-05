¡Atención! Desde hoy hasta el domingo habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 13 de mayo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 15 de mayo.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 13 de mayo

RÍMAC 02:30 – 03:30

AV. MARAÑON CDRAS. 4, 5, 7, JR. HUALGAYOC CDRAS. 1, 2, JR. JULIAN PIREYRO CDRAS. 4, 5, 6

RÍMAC 04:00 – 05:00

AV. AMALIA PUGA CDRA. 5, JR. VILLACAMPA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, CALLE VESTA CDRAS. 3, 4, 5, CALLE SAN GERMÁN CDRAS. 1, 2, 3, 4, 7, CALLE ARTURO CDRA. 1, JR. CHIRA CDRAS. 3, 4, 5, CALLE PERRICHOLI CDRAS. 2, 3, 7, PSJE. PRIVADO CDRAS. 3, 4, URB. VILLACAMPA MZS. A, C, G, URB. LA PERRICHOLI MZS. B, C, D, E, A.H. TOTORITA MZS. A, G

RÍMAC 05:30 – 06:30

CALLE SAN ANOTNIO ESTE CDRAS. 2, 3, 4, 5, JR. MONITOR HUÁSCAR NORTE CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, JR. MONITOR HUÁSCAR SUR CDRAS. 4, 5, CALLLE LA PEDRERA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE MORRO SOLAR CDRA. 1, CALLE ANTARES NORTE CDRAS. 1, 3, 4, CALLE ANTARES SUR CDRAS. 1, 3, 4, JR. ANTARES NORTE CDRAS. 4, 5, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 3, 4, AV. MORRO DE ARICA CDRA. 5, CALLE MORRO SOLAR CDRA. 1, AV. RICARDO BENTÍN CDRA. 6, CALLE ESTRELLAS CDRA. 1, CALLE CERES CDRAS. 1, 2

SAN ISIDRO 08:00 – 18:00

AV. JAVIER PRADO OESTE CDRAS. 21, 28, AV. GRAL. SALAVERRY CDRAS. 28, 29, CALLE JUAN NORBERTO ELÉSPURU CDRAS. 3, 4, 5, CALLE BALTAZAR LA TORRE CDRAS. 3, 4, CALLE GONZALES LA ROSA CDRAS. 2, 4, CALLLE MANUEL UGARTE Y MOSCOSO CDRA. 3, CALLE LOS MANZANOS CDRAS. S/N, 1, 2, CALLE FRANCISCO VALLE RIESTRA CDRA. 1

CALLAO 08:30 – 17:30

P.J. CIUDADELA LA CHALACA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z, CALLE PUCALLPA CDRAS. 2, 3, AV. RÍMAC CDRAS. 3, 4, CALLE NAUTA CDRAS. 1, 2, CALLE OXAPAMPA CDRAS. 1, 2, CALLE NAUTA C/ CALLE OXAPAMPA, PSJE. BUENAVISTA CDRA. 1, CALLE YURIMAGUAS CDRAS. 3, 4, CALLE VILLA RICA CDRAS. 1, 2, A.H. SAN JUAN BOSCO MZS. D, F, I, J, K, L, M, URB. STA MARINA NORTE MZS. F, G

VENTANILLA 09:00 – 16:00

URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. F, F1, G, G1, H, H1, I, J, J1, K, K1, M, N, N1, Z, URB. MONTE AZUL MZS. F, F1, G, H1, J, N, N1, URB. LOS PORTALES DEL NARANJAL MZ. N, URB. LOS NARANJOS MZ. N2

COMAS 09:30 – 11:00

URB. CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, AV. METROPOLITANA CDRAS. 1, 5, 6, 7, AV. EL MAESTRO PERUANO CDRAS. 4, 5

CALLAO 09:30 – 11:00

AV. GUARDIA CHALACA CDRAS. 1, 13, 14, AV. FEDERICO FERNANDINI CDRAS. 1, 2, 3, URB. FUNDO LA CHALACA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, JR. TALARA CDRA. 1, JR. CHANCAY CDRAS. 1, 2, 3, JR. LAMBAYEQUE CDRAS. 1, 2, CALLE BARRANCA CDRAS. 1, 2, JR. CHICLAYO CDRA. 1, JR. CHACHAPOYA CDRA. 2

EL AGUSTINO 10:00 – 17:00

A.H. MARÍA HERRERA DE ACOSTA MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, ASOC. ANCIETA MZS. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, ASOC. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, C, D, L, M,

COMAS 10:00 – 17:00

ASOC. MI CASA MZS. A, B, C, D, E, Y, ASOC. TUNGASUCA MZS. E, F, G, H, J, K, ASOC. CHACRA CERRO MZS. A, C

CALLAO 12:00 – 13:30

AV. LOS INSURGENTES CDRAS. 20, 21, 36, CALLE LOS GERANIOS CDRA. 3, CALLE LAS AMAPOLAS CDRA. 2, URB. 2 DE JULIO MZS. A, B, C, D, AV. ARGENTINA CDRAS. 35, 36

COMAS 12:30 – 14:00

URB. CARABAYLLO MZS. E, F, I, J, CALLE 2 CDRAS. 1, 2, 3, CALLE 3 CDRAS. 2, 3, 5, CALLE 11 CDRA, 1, CALLE 13A CDRAS. 5, 9, CALLE 16 CDRA. 1, AV. METROPOLITANA C/ CALLE 3, AV. METROPOLITANA CDRAS. 1, 5

CALLAO 15:00 – 16:30

AV. ARGENTINA CDRAS. 20, 21, 22, 23

COMAS 15:30 – 17:00

CALLE 1 CDRAS. 1, 2, CALLE 2 CDRA. 1, CALLE 10 CDRAS. 1, 2, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 3, 41, AV. EL MAESTRO PERUANO CDRAS. 1, 2, 3, 4, URB. CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, Z

HUAURA 10:30 – 14:30

CALLE ADAN ACEVEDO CUADRA 2, CALLE DOMINGO COLOMA CUADRA 1 Y 2, AV. 28 DE JULIO 196, AV. SAN MARTIN 191, UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO.

Domingo 15 de mayo



PUENTE PIEDRA 08:00 – 18:00

LAS AZUCENAS\LOS PINOS LOTIZ. CHILLON