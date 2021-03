Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 2 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 6 de marzo.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 2 de marzo

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 16:00

AV LURIGANCHO CDRA 6, 7.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

AV TRES MZ C, AV LIMA MZ C, CA CINCO MZ D, CA TACNA MZ K, AV DOS MZ K, K1, CA DOCE MZ K2, CA DIEZ MZ J, K1, CA TRECE MZ Q, CA DIECISIETE MZ R, AV LIBERTAD MZ O, ASOC DE VIV LAS BRISAS DE CTO CHICO MZ B, C, D, AGRUP FAM JUVENTUD UNIDA MZ F, J, AHM SANTA ROSA DE LIMA PARCELA A SCT SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ A, JR UCAYALI MZ N, AHM KAWACHI MZ E, JR ANCASH MZ A, AHM CANTO CHICO MZ I, PSJ AMAZONAS MZ O1, JR ICA MZ O JR CASINO BARRERA CDRA 16, AGRUP FAM CANDAMO MZ F, H, AGRUP FAM NUEVO PERU II ETP MZ A, B, C, D, AGRUP FAM LOS PORTALES DE LAS FLORES MZ D, AGRUP FAM EL HORIZONTE DE CANTO CHICO MZ A, B, C, D, AGRUP DE POBL LAS LOMAS DE MONTREAL MZ C, JR APURIMAC CDRA MZ U-3, PJ NUEVO PERU MZ A, B, C, D, E, AHM LAS CASUARINAS DE NUEVO PERU MZ A, B, C, E, F, AGRUP FAM LOMAS DE CANTO CHICO MZ A, B.

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 17:00

AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 26, 27, CA 16 MZ G1, CA 24 MZ C1, CA 23 MZ A1, CA O MZ B1, JR JAMESONITA MZ S1, JR LAS ROCAS MZ A, CDRA 27, JR LOS ZAFIROS CDRA 26, AV EL SOL CDRA 4, JR LOS RUBIES CDRA 25, JR LAS CRISOCOLAS CDRA 2 , JR AZULEJOS CDRA 1, JR LOS ESMERILES CDRA 2, MZ S1, JR LOS CORALES CDRA 2 AV EL SOL CDRA 4, 5, JR PEDREGAL CDRA 2, JR LAS PERLAS MZ C1, JR LAS ARCILLAS CDRA 26, ASOC PROP URB SAN CARLOS MZ S1, X1, ASOC DE VIV JORGE BASADRE MZ R, R1.

COMAS 09:00 – 17:30

AHM VILLA HERMOSA MZ A, B, C, D, E, F, AHM LA LIBERTAD MZ F, G, H, AHM LA LIBERTAD ALTA MZ A, B, F, I, J, K, N, Ñ, P, R.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV BUENOS AIRES CDRA 7, 8, JR SALOOM CDRA 4, 5, 6, JR LORETO CDRA 8, JR ANCASH CDRA 5, PSJ JOSE GALVEZ MZ L JR ALMIRANTE GUISSE CDRA 3, 4, 5, COCKRANE CDRA 3, 4, JR APURIMAC CDRA 4, AV MIGUEL GRAU CDRA 8, UNIDAD INMOBILIARIA MODELO BLOCK B-3, C, D, G-4, G-8, H1, H-2, I, F-1, F-2.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:30

CERRO PAREDE PPJJ VILLA A Puente Piedra -, AH HIJOS DE JERUSALEN MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, AH VIRGEN DE FATIMA DE JERUSALEN MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, AH SEÑOR DE MURUHUAY MZ. A, B, C, D, E, AH HIJOS DE LAS BEGONIAS MZ. A, B, C, D, E, AH SOL DEL NORTE MZ. A, AH AMP. JESUS OROPEZA CHONTA MZ. C, D, F, H, I, M, M PRIMA, N, N PRIMA, H PRIMA, R, Q, V-1, V-2, V-3.

HUARAL 9:00 A 10:00

Av. Mariscal Caceres cuadra 6 y 7; Pasaje Nueva Esperanza, Calle Jose María Arguedas, Pasaje Arequipa, Calle Benjamín Doing Losio cuadra 3 desde N° 350 y cuadra 4; A.H. Señor de Los Milagros; Urb. Julio Colan Mz F lado calle Benjamín Doing Losio; ubicados en el distrito de Huaral.

HUARAL 11:00 A 12:00

Av. Tupac Amaru cuadra 4 a 6; Calle Manco Capac cuadra 1; Calle Jose Carlos Mariategui, Calle Jose Olaya, Calle Cuatro, Av. Peru cuadra ; ubicados en el distrito de Huaral.

HUARAL 13:00 A 14:00

Urb. Residencial Huaral: Calle Las Gardenias, Jr. Las Violetas cuadra 1 y 2, Jr. Los Jazmines cuadra 2, Calle Las Dalias Mz A, en el distrito de Huaral.

Miércoles 3 de marzo

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 17:00

PQ LEONCIO PRADO CDRA.2, PQ GONZALES PRADA CDRA. 3, FAUSTINO SANCHEZ CARRION CDRA. 2, AV PERSHING CDRA. 2, DANIEL ALCIDES CARRION CDRA.10, FRANCISCO GRANA CDRA. 1, 2, 3, FRANCISCO GRAÑA CDRA.2,3, CA LARCO HERRERA CDRA. 14, CA RODOLFO RUTTE CDRA. 9.

CALLAO 10:00 – 18:00

JR AYACUCHO STAND 212-13 761, CA CAPPA, PARQ.INTERN.IND.COMERCIO 249, CALLE CAPPA FTE. A 271. PQUE.IND.CALLAO, SAN ANTONIO, ESTE 591 RIMAC, AV ARGENTINA CDRA.52, OMICRON CDRA.1,2., AV. COLONIAL CDRA.49,50, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRA.49, AV. VIRREY CONDE DE LEMOS CDRA.6, AV. LAMBDA CDRA.1,2. CA. PABLO DE OLAVIDE CDRA.5.

MI PERÚ 09:00 – 19:00

MI PERU MZ B18, B12, B11, B16, B14, B10, C4, C6, C5, C7, C9, C2, C1, C12, C10, C11, C8, D, D13, D18, D16, D17, D14, D10, D12, D1, D15, D11, E16, E6, E8, E7, E10, E15, E2, E17, E9, E4, E1, E18, E3, F, K3, F4, M3, M4, M5, M6, M7, U, AH VIRGEN DE GUADALUPE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, CA VEREDA 20C POSTE 211298, OTROS VEREDA 20D Y VEREDA 19/DCPM MI PERU, OTROS VEREDA 20C Y MZ C12 Y C4 (GRUPO C) C. P. MI PERU, AH MI PERU AREQUIPA Y VEREDA 7C MZ Z LT 17, AH ANGAMOS MZ B18, AH EL PARAISO MZ A, B, C, D, E, F, AH. SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ A, B, C, D, AH. LAS CASUARINAS DE GUADALUPE MZ A, B, C.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 17:30

URB. BEGONIAS DE SANTA ROSA MZ. D, E, F, G, ASOC. DE VIV. VIRGEN DEL CARMEN MZ. A, B, ASOC. DE VIV. SAN REMO II MZ. D, E, F, G, H, I, J, K, ASOC. DE VIV. LAS PRADERAS DEL SOL MZ, ASOC. DE VIV. MI TERRUÑO MZ. B, C, ASOC DE VIV. FILADELFIA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

HUARAL 09:00 A 10:00

Urb. Residencial Huaral: Av. Los Geranios cuadra 1 y 2, Calle Las Orquídeas cuadra 1, Calle Los Jazmines cuadra 1 y 2 hasta N° 247, Av. Túpac Amaru cuadra 1 y 2; ubicados en el distrito de Huaral.

HUARAL 11:00 A 12:00

Los Naturales, Psje. Los Naturales S/N, Urb. Aparicio, Av Los Naturales, Prado Pj. Belén, Camal Viejo, C.P. Aparicio, M G - L 1 Lot. Aparicio Hermanos S.A. - Lot., Prolong. Av. Cahuas S/N, Lotizadora Aparicio, Av. Los Naturales Psje. Nuevo, Urb. Aparicio, Ca. Musga, ubicado en el distrito de Huaral.

HUARAL 13:30 A 14:30

Av. Huando S/N.1er Piso Huaral, Fundo Garcia Alonso Sub Lt. B, Calle Derecha Inters. Camal Viejo, Av. Circunvalación, Prolongación Unión, Camal Viejo, Camino A Huando S/N, Av. Circunvalación Este, Prol. Unión S/N Costado-Procesadora, Av. Prolongación Las Lomas, Ps. S/N Camal Viejo, Esquina Camal Viejo y Calle Derecha, El Milagro 1 Lirios 122, Av Andres De Los Reyes, Av. Alameda Huando y Circunvalación Este (Mercado), Ps. S/N-Lt. C-Los Naturales, ubicados en el distrito de Huaral.

Jueves 4 de marzo

PUEBLO LIBRE 09:00 – 17:00

CA AGUSTIN GAMARRA CON JR VIVANCO (PRQ 3 DE OCTUBRE) PSTE 442498, JR BENIGNO CORNEJO CDRA. 1, CA. ROSA TOLEDO CDRA. 2, CA. MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA. 1, AV BRASIL CDRA. 20, ANTONIO POLO CDRA. 3, 4, 7, AV GENERALVIVANCO CDRA. 3, 4, 6, 7, AV SAN MARTIN CDRA.10, TORRE TANGLE CDRA. 21, C. DE LOS HEROS CDRA. 1, 2, JULIO CESAR TELLO CDRA 3, 4, CA LORETO CDRA.1, JR JOSE MANUEL UGARTECHE CDRA. 3, 4, JR. JUNIN CDRA. 1, TUPAC AMARU CDRA. 3, 4, JR JOSE SANTIAGO WAGNER CDRA.21.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:30

URB. INDUSTRIAL, AVENIDA NARANJAL CDRA. 3 CON ALFREDO MENDIOLA.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:30

ASOC. ALAMEDA DEL NORTE MZ. A-3, B-3, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, ASOC. PARAISO DEL NORTE MZ. A, B, ASOC. PEQUEÑOS AGRICULTORES ZAPALLAL MZ. G-2.

HUMAYA 08:30 A 13:00

Jr. La Marina, Jr. Arequipa cuadra 1, Jr. Piura cuadra 1, Jr. Pedro Ruiz, Calle Ramon Castilla lado impar, calle 31 de Mayo, Jr. San Martín hasta la calle Piura; ubicados en el distrito menor de Humaya.

MEDIO MUNDO 09:30 A 15:00

SET MEDIO MUNDO; ubicado en el distrito de Végueta.

Viernes 5 de marzo

EL RÍMAC 09:00 – 17:00

CHICLAYO CDRA. 1, MARAÑON CDRA. 2, 3, GARCIA HURTADO DE MENDOZA CDRA.2, PATAZ CDRA. 1, TRUJILLO CDRA 2, LAMBAYEQUE CDRA. 1, LORETO CDRA. 2, JULIAN PIÑEIRO CDRA. 1, MALECON GARCIA RIBEYRO CDRA.1

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 17:00

ENRIQUE LLOSA CDRA.1, 2, 4, LIBERTAD CDRA. 4, 6, 7, SUCRE CDRA. 4, 5, 6, 7, INDEPENDENCIA CDRA. 5, GRAU CDRA. 3, 4, AV BRASIL CDRA 37, 38, AV FRANCISCO BOLOGNESI CDRA. 2, 3, ALFONSO UGARTE CDRA. 1, JOSE GALVEZ CDRA. 2, JR MOORE CDRA. 1, TACNA CDRA. 6, SAENZ PEÑA CDRA. 5, PASCUAL DE VIVERO CDRA. 6, BALTAZAR GAVILAN CDRA. 5, B. LAZO CDRA. 3, 4, E MOLINA CDRA. 1, F MONASTERIO CDRA. 1, JR VALENCIA CDRA.2.

VENTANILLA 09:00 – 18:00

ASOC. PRO. VIV. PROFAM PERU MZ. T5, F-21, J-14, S-02, F-7, R-02, X-02, W-03, Y-03, V-06, F-23, F-15, F-10, F-6, F-08, R-05, J-11, G-14, V-19, J-5, U-07, C-04, J-22, U11, U8, C-06, U-06, W-4, G-4, D-15, G10, G12, F-8, C-11, S-9, C-8, B15, B-13, Q-14, W-09, S-10, U-10, D12, F-5, D2, C-02, D-13, D-12, D-14, G-12, B-1, D6, F-13, G-13, T-09, C9, H-12, G-9, M-01, F-06, R5, ASOC. AMPLIACION HIJOS DE PROFAM PERU MZ. J, A, C, H, PRIMA, C, M, O, Ñ, N, B, F, D, A22, H, K, ASOC. DE VIV PRODUCTIVA LA ARBOLEDA MZ. A, N-01, E-1, N, E, D-1, G, L, B1, B-01, D, J, I, K, O, A.H. PROFAN INT PUESTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 MZ. V7, ASOC. PRO. VIV. PROFAM PERU SECTOR 11 MZ. D5, H, A.H. LEANDRA ORTEGA ESPINOZA PROY PIL NUEVO PACHACUTEC MZ. A5, A6, G1, G3, C1, K2, A1, A2, G2, A10, B6, B1, I1, B4, B5, B2, K8, A7, G5, B6, A8, B3, C3, A, K-7, H1, A5, K1, B7, A8, B9, I1, C1, I2, B3, B6, A9, G-17, K3, G2, I, AV LOS CONQUISTADORES MZ. N.

HUACHO 08:00 A 13:00

Urb. Los Cipreces Mz K, L, Ñ, las salinas; ubicados en el distrito de Huacho.

Sábado 6 de marzo

MAGDALENA DEL MAR 08:00 – 16:00

MALECON BERNALES CDRA 1, 2, PEREZ ARANIBAR CDRA 12, UGARTE Y MOSCOSO CDRA. 10, AV DEL EJERCITO CDRA 9, 10, 12, LEON DE LA FUENTE CDRA 1, LEONIDAS CALDERON CDRA 1, PEREZ ARANIBAR CDRA 11, 12, PUNTA NEGRA CDRA 6, 7, JIMENEZ PACHECO CDRA 1, SALAVERRY CDRA 37, ALBERTO YABAR CDRA 1, 2, SAMUEL VELARDE CDRA 1, BACAFLOR CDRA. 1, EDIF. L PS 1, 3, 4, MAG DEL MAR-MARBELL, JUAN LUXARDO CDRA 1, J.COSSIO CDRA 1, EDIF A P3, P5, MARBELLA MAGDALENA, EDIF F PS 3, 4, 5 MAG DEL MAR-MARBELL, EDIF G PS 4, 5 SERV GRALS MAG DEL MARMARBELLA, EDIF H PS 1, 2, 3, 4, 5, MAG DEL MAR-MARBELL, PJ.MEDALLA MILAGROSA MZ. C, E, F, A, F, B, EDIF J PS 4, 5 MAG DEL MAR-MARBELL, EDF. R P3, P4. P5 CJ. HAB.MARBELLA, EDF. S P2 CJ. HAB. MARBELLA, EDIF A P1, P3, P4 MARBELLA, EDIF B P1, 2, 3, 4 MARBELLA, BACAFLOR CDRA. 1, CA PUNTA NEGRA CDRA. 7, CA MALECON BERNALES CDRA. 1, 2, CA MALECON BERNAL MZ A, EDIF E PS 1, 2, 3, 4, 5 MAG DEL MAR-MARBELL, EDIF C P1, P3, P4. P5, MARBELLA, EDIF P P1, 2, 3, 4, 5 MARBELLA, EDIF O PS. 1, 3, 4, LUIS MANARELLI CDRA 1, 10, A.H. JUAN PABLO II MZ. V, JR JUAN DE ALIAGA CDRA. 1, EDF.Q P3 CJ. HAB. MARBELLA, EDIF K PS 1, 2, 3, 4-MARBELL, EDIF M PS 1, 3, 4, 5 MAG DEL MAR-MARBEL, EDIF J PS 1, 2, 3 MAG DEL MAR-MARBELL, EDIF L PS 1, 2, 3, 4, 5 MAG DEL MAR-MARBELL EDIF I DP 301 PS 3 MAG DEL MARMARBELLLEON DE LA FUENTE CDRA 1, 2.

COMAS 09:00 – 17:00

COOP. VIV. PRIMAVERA MZ. L, K, Ñ, L, M, EL RETABLO 2DA PTE COM MZ. V, S, X, U, W, Y, URB.LOS CHASQUIS MZ. K, X, W, Z, COOP. DE VIV. PRIMAVERA MZ. Ñ, M, K, PJE. 112 EL RETABLO IV ETAPA MZ. Y, Z, URB. 4TA. ET. RETABLO E MZ. Z, URB. EL RETABLO ETP IV MZ. U, W.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 16:30

PROVIV LOS ALGARROBOS DE OQUENDO MZ. B, A, E, LOS CEDROS DE OQUENDO MZ. A, B, D, C, ETP. II URB. EL PARAISO DE OQUENDO MZ. D, C, ASOC. LOS OLIVOS DE OQUENDO MZ. F, E.

SANTA MARÍA 08:30 A 15:30

Av. Libertad N°349-301-239-153-151, Av. Libertad-Esq Psje Grados Barrio San Lorenzo, Av. Libertad S/N Sct Luriama, San Lorenzo S/N, ubicados en el Distrito de Santa Maria.