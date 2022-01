Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 25 de enero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 29 de enero.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 25 de enero

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. OASIS DE PACHACUTEC MZ A, B, D, E, F, F1, G, H, I, J, J1, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, T, U, X, Y, COOPERATIVA SAN PEDRO MZ C, H, LL, N, S, U, V, W, COOPERATIVA 20 DE AGOSTO MZ A, B, C, D, E, O1, ASOC. LA VICTORIA O APROVIMAG MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. LOS NARANJOS MZ B, C, E, F, G, J, O, ASOC. LOS ALAMOS MZ B, C, D, P, COOPERATIVA PACHACUTEC O INTIRAYMI MZ E, F, G, J, M, N, Ñ, O, COOPERAVIVA VIPOL MZ D, E, F, G, N, Ñ.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 16:00

URB. CONDEVILLA AV. JOSE GRANDA CDRA 39, MZ J, CALLE ANDRES AVELINO CACERES CDRA 38, CALLE EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA CDRA 38, MZ F, CALLE JOSE MARIA EGUREN CDRA 1, MZ I, K, CALLA SAN JUAN BAUTISTA LAVALLE CDRA 38, MZ F, F7, P, CALLE TORRES PAZ CDRA 1, 2, MZ I, JR. COKHRANE CDRA 39, MZ J, CALLE PEDRO GENARO DELGADO CDRA 3, 4, 5, MZ G, G7.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

COOPERATIVA LAS FLORES AV. CANTO GRANDE CDRA 1, 2, 4, MZ A, C, CALLE LAS TRADICIONES CDRA 1, JR. LAS CANTAILLAS MZ B, C, A.H. CHACARILLA DE OTERO MZ A, B, C, D, E, F, PASAJE EL OBSERVADOR CDRA 1, A.H. CANTO CHICO MZ C, URB. CAJA DE AGUA AV. LIMA CDRA 1, 2, 3, MZ D, E, F, F4, G, H, I, CALLE AREQUIPA CDRA 2, CALLE CABO BLANCO CDRA 1, 3, MZ E, E4, F, F4, CALLE CUSCO CDRA 3, MZ CH, D4, F, F4, CALLE PISCO CDRA 3, CALLE PUNO CDRA 2, CALLE SAN PEDRO DE LLOC CDRA 1, MZ D, D4, E, E4, CALLE ZORRITOS CDRA 2, 3, MZ A, B, C, F, F4, PASAJE HUANCAYO CDRA 3, PASAJE MOLLENDO CDRA 1, A.H. 3 COMPUERTAS MZ A, B, C, C2, D.

JESUS MARÍA 09:00 – 11:00

AV. BRASIL CDRA 22, 23, 24, AV. GARZÓN CDRA 22, 23, AV. MANUEL VIVANCO CDRA 1, 2, 3, AV. CIPRIANO DULANTO CDRA 1, 2, 3, CALLE ANTONIO POLO CDRA 1, 2, CALLE MANUEL UGARTECHE CDRA 3, 5, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRA 1, 2, JR. RÍO DE JANEIRO CDRA 1, 2, JR. TORIBIO ARA CDRA 1, 2, PASAJE LOURDES CDRA 1, PASAJE PRIVADA CDRA 1, 2.

MAGDALENA 11:30 – 13:30

AV. BRASIL CDRA 28, 29, AV. LA MARINA CDRA 1, AV. PERSHING CDRA 1, AV. GREGORIO PAREDES CDRA 28, JR. ENRIQUE PALACIOS CDRA 1, JR. AMAZONAS CDRA 1.

SAN ISIDRO 14:30 – 16:30

JR. AURELIO MIROQUESADA CDRA 5, 9, 10, CALLE JOSÉ GRANDA CDRA 3, 4, CALLE NORBERTO ELESPURO CDRA 2, CALLE LAS MORERAS CDRA 2, 3, 9, CALLE LOS MANZANOS CDRA 4, PASAJE COUNTRY CDRA 5.

Miércoles 25 de enero

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:00

ASOC. ALMIRANTE GRAU MZ A, B, COOPERATIVA COOPIP AV. SANTA ROSA CDRA 7, MZ C, D, I, O, V, W, X, Y, Z.

CALLAO 08:30 – 12:30

AV. LA PAZ CDRA 5, 6, 7, 8, JR. ATAHUALPA CDRA 7, JR. HUASCAR CDRA 6, JR. MONTEVIDEO CDRA 7, JR. WASHINGTON CDRA 5, 6, JR. ZARUMILLA CDRA 5, 6, 7, PASAJE 8 DE OCTUBRE CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRA 6, 7.

BREÑA 08:30 – 10:30

CALLE JUAN PABLO FERNANDINI CDRA 5, 6, 7, JR. VIDAL CDRA 2, 6, JR. HUARAZ CDRA 15, JR. INDEPENDENCIA CDRA 1, JR. PICHINCHA CDRA 2, 6, JR. RESTAURACIÓN CDRA 2, 3.

BREÑA 11:30 – 13:30

AV. JUAN PABLO FERNANDINI CDRA 9, 10, JR. CASTROVIRREYNA CDRA 1, 2, 3, JR. ORBEGOSO CDRA 1, 9, JR. HUARAZ CDRA 17, 18, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA 2, PASAJE MARCOS NICOLINI CDRA 2.

PUEBLO LIBRE 14:30 – 16:30

AV. SUCRE CDRA 6, AV. MANUEL VIVANCO CDRA 7, 8, 9, AV. CIPRIANO DULANTO CDRA 6, 8, 9, AV. SAN MARTÍN CDRA 8, 9, 10, 11, 12, 13, CALLE BARTOLOME FIGARI CDRA 1, CALLE BENJAMÍN UGARTECHE CDRA 1, CALLE JORGE CHÁVEZ CDRA 3, JR. CARLOS DE LOS HEROS CDRA 2, 3, 4, PLAZA BOLÍVAR CDRA 1, 8.

Jueves 27 de enero

CALLAO 08:00 – 18:00

URB. SAN JUAN DE OQUENDO MZ A, B, C, D, D1, E, F, G, H, I, J, N, Ñ, O, P, URB. SANTA LUISA DE OQUENDO MZ A, B, URB. VISTA ALEGRE DE OQUENDO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, N, N1, Ñ, Ñ1, O.

SAN MIGUEL 08:30 – 08:45

JR. BERTOLOTTO CDRA 2, CALLE ARICA CDRA 1, 2, CALLE FEDERICO GALLESI CDRA 1, 2, CALLE SAN MARTIN CDRA 2, 4, 5, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 6, JR. YUNGAY CDRA 4.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

AV. INDUSTRIAL MZ: F LT: 1, URBANIZACIÓN INDUSTRIAL LAS VEGAS.

CARABAYLLO 09:00 – 18:00

A.H SANTA ANA MZ A, B, C, D, E, A.H. VISTA ALEGRE MZ A, B, C, D, E, F, F1, G, A.H. EL PROGRESO MZ A, A1, B, B1, C, D, E, F.

CARABAYLLO 10:30 – 17:00

PROGRAMA DE VIVIENDA LAS TORRES DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E.

PUEBLO LIBRE 08:00 – 17:00

URB. EL CARMEN AV. JOSE LEGUÍA Y MELENDEZ CDRA 15, 16, 17, AV. MARIANO CORNEJO CDRA 16, AV. SIMÓN BOLÍVAR CDRA 16, CALLE ALCALA CDRA 1, 2, MZ B, CALLE BACA FLOR CDRA 1, CALLE CADIZ CDRA 3, 4, CALLE GALICIA CDRA 2, 3, CALLE HUAILLU ANCO CDRA 1, CALLE HUARI CDRA 1, CALLE LA CORUÑA CDRA 2, CALLE NEPEÑA CDRA 1, 3, CALLE PATIVILCA CDRA 1, CALLE RÍO TAMBO CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE SALINAR CDRA 1, CALLE TOLEDO CDRA 2, CALLE VALENCIA CDRA 1, 2, 4, CALLE ARAGON CDRA 2, 3, 4, CALLE CARTAGENA CDRA 1, 2, 4, 5, 6, JR. DANIEL HERNÁNDEZ CDRA 6, JR. VALLE RIESTRA CDRA 1, JR. RAMÓN PIZARRO CDRA 6, JR. NAVARRA CDRA 2, PARQUE CUEVA CDRA 1, PARQUE EL CARMEN CDRA 7, 10, 14, 15, PARQUE SAN CARLOS CDRA 1.

BREÑA 11:30 – 13:30

JR. CENTENARIO CDRA 4, 5, JR. FEDERICO VILLARREAL CDRA 5, JR. VARELA CDRA 15, JR. VIDAL CDRA 4, JR. JORGE CHÁVEZ CDRA 13, 14, 15, JR. RESTAURACIÓN CDRA 4, 5.

PUEBLO LIBRE 14:30 – 16:30

AV. SUCRE CDRA 2, 3, AV. JOSÉ MARÍA EGUSQUIZA CDRA 8, AV. JOSÉ LEGUÍA Y MELÉNDEZ CDRA 5, 7, 8 VILLA MILITAR MZ A, B, C, D, E, AV. SAN MARTÍN CDRA 7, 8, 9, CALLE JOSÉ PAYAN CDRA 7, CALLE MIRAOLIVOS CDRA 1, CALLE OLMEDO CDRA 1, 2, CALLE DANIEL ALOMIA ROBLES CDRA 3, JR. MOREYRA Y RIGLOS CDRA 7, 8, PARQUE MIGUEL ECHENIQUE CDRA 7, 8, URB. FONDO DE EMPLEADOS PASAJE A CDRA 7, PASAJE F CDRA 7.

Viernes 28 de enero

SAN MIGUEL 15:45 – 16:00

AV. BERTOLOTTO CDRA 2, CALLE ARICA CDRA 1, 2, CALLE FEDERICO GALLESI CDRA 1, 2, CALLE SAN MARTÍN CDRA 2, 4, 5, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 6, JR. YUNGAY CDRA 4.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 18:30

URB. MIGUEL GRAU AV. 10 DE JUNIO CDRA 2, 3, 4, 5, 6, 7, AV. MANUEL PINEDA CDRA 1, 2, 3, AV. MIGUEL GRAU CDRA 4, 5, 6, 7, CALLE CÉSAR VALLEJO CDRA 1, 2, CALLE LAZARETO CDRA 4, CALLE SATURNINO MEJÍA CDRA 1, JR. ALBERTO ABERD CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, CALLE ANTANACIO CATOJERAS CDRA 2, JR. BERGUSSEN CDRA 2, 3, 4, JR. DUNNET CDRA 2, 3, JR. EDMUNDO PINNY CDRA 2, 3, 4, JR. FEDERICO NOGUERA CDRA 1, 2, 3, 4, 6, JR. SALAS CDRA 1, 2, 3, JR. JOSÉ MANTILLA CDRA 1, JR. PEDRO UNANUE CDRA 1, 2, 5, JR. TIBURCIO RÍOS CDRA 1, 2, 3, 4, JR. TOMÁS FLORES CDRA 1, 2, 3, PASAJE ALBERTO ABERD CDRA 1.

PUEBLO LIBRE 09:00 – 11:00

AV. COLOMBIA CDRA 7, 8, 9, AV. PASO DE LOS ANDES CDRA 8, 9, 10, 11, AV. RÍO GRANDE CDRA 3, CALLE BELGRANO CDRA 4, CALLE COPACABANA CDRA 2, 3, CALLE HUACA CDRA 1, 2, 3, CALLE OVIEDO CDRA 1, CALLE SALTA CDRA 1, JR. JUA JOSÉ PASO CDRA 3, 4, 5, 7, CALLE BELGRANO CDRA 1, 2, 3, JR. MOREYRA Y RIGLOS CDRA 1, 2, PARQUE COLOMBIA CDRA 8, PASAJE COSTA BRAVA CDRA 1, PASAJE SIERRA MORENA CDRA 1, PLAZA LA BANDERA CDRA 1.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

ASOC. LOS CLAVELES AV. ARTERIAL CDRA 11, MZ A, A1, A4, B, C, D, ASOC. LAS FRESAS MZ A, C, C1, D, E, F, H, I, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ASOC. ARBOLEDA MZ A, B, C, D, E, F, G, AV. EL CAPITAN CDRA 7, 8, ASOC. LAS DELICIAS DEL NORTE MZ A, B, ASOC. LOS FRUTALES MZ A, B, C, ASOC. LOS LIBERTADORES MZ F, ASOC. LA FLORIDA DEL NORTE MZ B, ASOC. EL NAZARENO MZ A, B, ASOC. LAS MERCEDES MZ A, B, ASOC. LOS PORTALES MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, K, Z, ASOC. LOS ÁNGELES MZ A, B, C, E, F, H, ASOC. SAN ANDRÉS MZ A, B, C, D, ASOC. LAS DALIAS MZ A1, B, C, ASOC. VILLA MARGARITA MZ A, B, C, D, ASOC. SAN AGUSTÍN MZ B, C, I, ASOC. EL TREBOL MZ A, B, C, ASOC. LAS PERLAS DE PUENTE PIEDRA MZ A, A1, B, C, ASOC. LOS ALAMOS MZ D, E, F, ASOC. LAS CAÑAS MZ A, B.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 15:30

A.H. SANTA ROSA AV. ARTERIAL SANTA ROSA CDRA 13, 14, MZ 66, 68, 105A, 106, JR. AREQUIPA CDRA 1, MZ 68, 73, JR. CARMEN ALTO CDRA 1, 2, MZ 61, 63, 65, 66, 67, JR. HUANCAYO CDRA 2, 3, 4, MZ 60, 61, 66, 67, JR, ICA CDRA 1, MZ 60, JR. RECUAY CDRA 1, 2, MZ 61, 62, 63, 64, 105, 106, PASAJE AYACUCHO CDRA 1,

BREÑA 11:30 – 13:30

AV. CASTROVIRREYNA CDRA 3, JR. ORBEGOZO CDRA 1, 2, 3, JR. HUARAZ CDRA 16, 17, PASAJE ORBEGOZO CDRA 1.

CERCADO DE LIMA 14:30 – 16:30

AV. VENEZUELA CDRA 1, 2, 6, CALLE GERMAN AMEZAGA CDRA 1, 2, CALLE MELENDEZ CDRA 1, CALLE MONCLOA Y COVARRUBIOS CDRA 27, 28, CALLE MOREYRA Y RIGLOS CDRA 2, 6, CALLE OSSIO CDRA 17, 18, JR. ARISTIDES DEL CARPIO CDRA 17, 18, PASAJE BALANDRA CDRA 1, PASAJE CHACÓN CDRA 1.

SAN MIGUEL 16:30 – 18:30

JR. BERTOLOTO CDRA 2, CALLE ARICA CDRA 1, 2, CALLE FEDERICO GALLESI CDRA 1, 2, CALLE SAN MARTÍN CDRA 2, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 6, JR. YUNGAY CDRA 4.

Sábado 29 de enero

VENTANILLA 09:00 – 18:00

PROYECTO ESPECIAL PARQUE INDUSTRIAL 4 MZ A, A2, B, B1, B2, C1, C6, C7, C9, C10, D, E, E7, E18, ASOC. SEÑOR TALLER DE LOS MILAGROS MZ C, C1, C2, C3, C8.

PUEBLO LIBRE 09:00 – 11:00

AV. MARIANO CORNEJO CDRA 17, 18, CALLE AMÉRICA CDRA 1, 2, 3, 5, CALLE BARCELONA CDRA 4, CALLE BILBAO CDRA 1, CALLE CADIZ CDRA 1, 2, 5, CALLE LA CORUÑA CDRA 2, CALLE RIO TAMBO CDRA 2, 4, CALLE TOLEDO CDRA 1, 2, CALLE VALENCIA CDRA 1, 2, 3, CALLE CARTAGENA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR. VALLE RIESTRA CDRA 2, 3, 4, JR. GRANADA CDRA 4, 5, JR. SANTANDER CDRA 1, 2.

EL AGUSTINO 10:00 – 16:00

ASOC. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZ A, B, C, D, E, J.

PUEBLO LIBRE 14:30 – 16:30

JR. DEL RÍO CDRA 5, 6, 7, AV. BOLÍVAR CDRA 3, 4, 6, CALLE BAHÍA CDRA 2, CALLE ARRIETA CDRA 3, CALLE LUNA IGLESIAS CDRA 1, CALLE MAIPU CDRA 4, 6, CALLE SAN LORENZO CDRA 1, CALLE TORRE TAGLE CDRA 16, 17, PARQUE AYACUCHO CDRA 1, 3, PARQUE DEL RIO CDRA 1, PASAJE CORACEROS CDRA 2, PASAJE SALTA CDRA 2.