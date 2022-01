Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, miércoles 5 de enero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 8 de enero.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Miércoles 5 de enero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

URB. CAJA DE AGUA JR. LAMBAYEQUE CDRA 1, 4, MZ A, G, N1, JR. PARACAS CDRA 1, JR. MOYOBAMBA CDRA 1, 4, MZ F, F1, JR. CAÑETE CDRA 1, 2, MZ J, JR. RIMAC CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ I, JR. LAS PALMERAS CDRA 1, 2, 5, AV. PRINCIPAL MZ J2, CALLE SAN NICOLAS CDRA 1, JR. TRUJILLO CDRA 3, MZ K2, CALLE IQUITOS CDRA 1, 4, JR. AMAZONAS CDRA 1, AV. TACNA CDRA 5, CALLE PIURA CDRA 3, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A, B, A.H. VIRGEN DE FATIMA MZ B, C, D, E, F, G, H, K, M, A.H. VICTOR ANDRES BELAUNDE MZ A, B, C, D, E, F, CALLE MIGUEL GRAU CDRA 1, A.H. SOL DE LA JUSTICIA AV. LIMA CDRA 4 MZ A, B, C, D, F, A.H. EL GRAMAL MZ B, B3, F, ASOCIACION VIRGEN DE CHAPI MZ B, C, D, E, D1, F, G, K.

CALLAO 09:00 – 17:00

A.H. HIJOS DEL 4° SECTOR CALLE OTTO KIEFFER CDRA 1, 2, MZ B, D, H, URB. INDUSTRIAL LA CHALACA CALLE GUILLERMO RONALD CDRA 2.

COMAS 08:30 – 17:30

P.J. EL CARMEN ALTO MZ A, O2, Q, Q1, S3, PASAJE SINCHI ROCA MZ O2, R, R2, R4, R4A, R5, S, S2, PASAJE HUAYNA CAPAC CDRA 1, 2, 3, MZ P, P1, CALLE RICARDO BENTIN CDRA 5, 6, MZ P, P1, P2, PROLONGACIÓN SIERRA MAESTRA CDRA 1, MZ B, Q, S, S1, PASAJE LIBERTAD MZ P, P4, PASAJE PACHACUTEC MZ R, R1, R3, S, T, PASAJE ATAHUALPA CDRA 1, MZ S1, T4, PASAJE BARRANCA MZ S3.

CARABAYLLO 09:00 – 18:00

A.H. PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO MZ A, B, C, D, E, JR. SANTOS CHOCANO CDRA 25, AGRUPACION FAMILIAR MIRAFLORES MZ B, A.H. AMPLIACION MIGUEL GRAU MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, AGRUPACION FAMILIAR NUEVO AMANECER MZ A, B, C, D, A.H. EL MILAGRO MZ A, B, D, F, G, A.H. EL MILAGRO MZ A, B, C, CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR MZ D, E, CALLE VENTURA GARCIA CALDERON MZ B, AGRUPACION FAMILIAR LOS PORTALEZ MZ A, D, E, F, G, I, AGRUPACION FAMILIAR MIRAFLORES MZ B, C, D, E, F, G, K, H, I, L, M, N, O, AGRUPACION FAMILIAR EL MIRADOR MZ A, E, F, G, A.H. 1° DE MAYO MZ I, A.H. 22 DE MARZO, MA A, B, C.

HUAURA 08:30 A 17:30

Av. Cincuentenario: Calle Esteban Pichilingue cuadra 1 a 2, Pje Pichilingue, Pje Morales; ubicado en el distrito de Huacho.

Jueves 6 de enero

EL AGUSTINO 08:30 – 17:30

A.H. LAS TERRAZAS MZ 14A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, G2, H, H1, H2, I, I1, I2, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, U, U1, V, V1, W, W1, X, X1, Y, Y1, Z, Z1, PASAJE VICTOR CHALCO CDRA 2, MZ E1, Y, URB. CATALINA HUANCA CALLE HOYLE PALACIOS CDRA 2, CALLE CABELLO CDRA 1, 2, PASAJE PIEDRITAS CDRA 1, CALLE TERESA GONZALES DE FANNING CDRA 1, 2, 3, CALLE SANTA TERESITA CDRA 1, PASAJE 4 CDRA 1, CALLE AMARILIS CDRA 1, CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 1, CALLE FRANCISCO ZUBIAGA CDRA 1, CALLE ALARCO DE DAMMERT CDRA 1, 2, CALLE MICAELA VILLEGAS CDRA 1, 2, PASAJE MARIA AUXILIADORA CDRA 1, 3, CALLE ROSA DE SANTA MARIA CDRA 1, 2, PASAJE MICAELA BASTIDAS CDRA 1, CALLE SANTA CLOTILDE CDRA 1, 2, URB. CORPORACION CALLE PEDRO CHAMOCHUMBE CDRA 2, 3, 4, 5, JR. BALDARRAGO CDRA 3, 4, 5, PASAJE ALBERTO TEJADA DIAZ CDRA 1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. CASA BLANCA ALAMEDA DE LA AMISTAD MZ O, O1, O2, 03, 04, JR. TUPAC KATARI MZ N, N16, N17.

COMAS 09:00 – 11:00

JR. CHACRA CERRO M. L 14V. EX FUNDO CHACRA CER

CARABAYLLO 09:00 – 18:00

A.H. EL PROGRESO MZ A, A1, B, B1, C, D, E, F, A.H. VISTA ALEGRE MZ A, B, C, D, E, F, F1, G, A.H. SANTA ANA MZ A, B, C, D, E, A.H. VILLA ESPERANZA MZ A.

HUAURA 08:30 A 17:30

SUM: 2399793 Sector Agua Dulce - Av. Félix Cárdenas (Pan. Norte km148), ubicado en el distrito de Santa María.

Viernes 7 de enero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA MZ B4, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, J, J1, J2, I, I1, k, k2, L, L2, LL, LL2, M, N, N2, Ñ, O, O2, P, P2, Q, Q2, S, S2, T, T2, T3, U2, W, W2, Y2.

CALLAO 08:00 – 18:00

URB. PLAYA RIMAC MZ D, E, G, JR. CESAR VALLEJO CDRA 1, 2, JR. JOSE OLAYA CDRA 1, 3, AV. RAMON CASTILLA CDRA 1, 2, 3, 4, MZ F, J, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 1, 4, MZ E, G, H, L, M, JR. CIRO ALEGRIA CDRA 2, 3, 4, CALLE ALMIRANTE GRAU CDRA 1, 2, 3, MZ A, D, F, G, K, L, AV. 2 DE MAYO CDRA 1, 2, 3, 4, MZ H, M, JR. JOSE SANTOS CHOCANO CDRA 1, JR. DE LOS PROCERES CDRA 1, 2, 3, 5, MZ N, O, P, AV. FAUCETT CDRA 1, MZ B, C, URB. PERU JR. HUARAZ CDRA 38, JR. PUNO CDRA 38, JR. LORETO CDRA 37, 38, JR. CUSCO CDRA 38, JR. HUANCAYO CDRA 37, 38, JR. MALECON RIMAC CDRA .37, 38, JR. MADRE DE DIOS CDRA 37, 38, JR. PARURO CDRA 38, JR. AMAZONAS CDRA 36, 38, AV. 12 DE OCTUBRE CDRA 9, 10, 37, 40, CALLE JORGE CHAVEZ CDRA 37, A.H. 200 MILLAS MZ A, B, C, D, E, A.H. 25 DE FEBRERO MZ A, B, C, D, E, CALLE MICAELA BASTIDAS CDRA 2, A.H. EL PROGRESO MZ A, B.

SAN MARTIN DE PORRES 08:00 – 18:00

URB. RESIDENCIAL AEROPUERTO JR. CUSCO CDRA 41, CALLE URANO CDRA 1, 3, MZ B, JR. CHICLAYO CDRA 1, 9, 10, 11, 12, CALLE MARTE MZ C, CALLE MERCURIO CDRA 1, 4, MZ C, D, H, CALLE JUPITER CDRA 1, MZ A, H, CALLE MARTE CDRA 1, MZ H, AV. QUILCA CDRA 1,2, 3, 4, 9, 10, MZ F, G, CALLE NEPTUNO CDRA 1, 2, MZ E, CALLE VENUS CDRA 2, CALLE SATURNO CDRA 1, 2, MZ A, E, URB. AEROPUERTO CALLE MIGUEL GRAU CDRA 1, MZ E, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION CDRA 3, MZ E, F, G, JR. 11 DE NOVIEMBRE MZ D, E, JR. CESAR VALLEJO CDRA 1, AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA 1.

COMAS 09:00 – 17:00

A.H. CIUDADELA DE SIPAN O A.H. VILLA LAS DALIAS AV. SAN FELIPE MZ A, B, C.

Sábado 8 de enero

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

ASOCIACION LOS CLAVELES AV. ARTERIAL CDRA 2, 11, MZ A, A1, A4, B, C, D, ASOCIACION LAS FRESAS MZ A, B, C, C1, D, E, F, H, I, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ASOCIACION LOS LIBERTADORES DE PUENTE PIEDRA AV. EL CAPITAN CDRA 6, 7, 8, ASOCIACION LOS FRUTALES O DELICIAS DEL NORTE MZ A, B, C, L, M, ASOCIACION ARBOLEDA MZ A, B, C, D, F, G, ASOCIACION LA FLORIDA DEL NORTE MZ A, B, ASOCIACION LAS RETAMAS MZ A, ASOCIACION EL NAZARENO MZ B, ASOCIACION LAS MERCEDESA MZ A, B, ASOCIACION EL TREBOL MZ A, B, C, D, ASOCIACION VIRGEN DEL NORTE MZ A, ASOCIACION LOS PORTALES MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, K, E, ASOCIACION SAN ANDRES MZ A, B, C, ASOCIACION ARBOLEDA MZ A, B, C, D, E, F, G, ASOCIACION CASA HUERTA LOS ROSALES MZ A, ASOCIACION VILLA MARGARITA MZ A, B, C, D, ASOCIACION SAN AGUSTIN MZ B, C, I, ASOCIACION LAS PERLAS DE PUENTE PIEDRA MZ A, A1, B, C, ASOCIACION LOS FRUTALES MZ A, B, C, ASOCIACION LOS ALAMOS MZ D, E, ASOCIACION LOS ANGELES MZ A, B, C, D, H, ASOCIACION CAÑAS MZ A, B.