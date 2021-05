Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 6 de mayo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 8 de mayo.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 6 de mayo

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

ASOC. COMUNCAL LAS FLORES DE JICAMARC MZ. A, B, C, C1, C2, D, E, F, G, H, H1, I, J, K, L, M, N, O, P, ANEMONAS CDRA. 5, 6,7, ASOC. DE VIV LAS VIÑAS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO MZ. A, B, C, AV CANTO GDE 478 MZ 8-9 FLORES-SJ LURIG, AV CANTO GRANDE CDRA.7, AV CTO GRANDE M B - L 1 URB. LAS FLORES, AV LA MAR CON AV GAMARRA. URB. RESIDENCIAL EMPLEADOS, AV LAS FLORES CDRA. 3, 4, 5, 6, 7, AV LAS FLORES DE PRIMAVERA CDRA. 5, 6, 7, CALENDULAS CDRA. 5, 6, 7, COOP. LAS FLORES MZ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 51, 65, GIRASOLES CDRA. 3, 4, JR LAS ALCAPARRAS CDRA.5, JR LAS CALENDULAS SUBLT 9B M 10 - L SUBLT 9B URB. LAS FLORES, LAS ADELFAS CDRA. 5, 6, 7, 8, MZ O17 LT 7 LURIGANCHO-LAS FLORES, TRINITARIAS CDRA. 3, 4.

CALLAO 08:30 – 14:00

A.H. BAQUIJANO MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, AV CENTRAL CDRA.1, AV CMDT. L. PEREZ SALMON UNIDAD INMOBILIARIA N.º 3 982 PISO 4, AV CMDTE PEREZ SALMON CDRA 9, AV PEREZ SALMON CDRA. 1, 7, 8, 9, AV PEREZ SALMON S/N M B - L 34 URB. LOS PILARES INT PISO 02, AV SANTA ROSA / ABRAHAM VALDELOMAR 466, AV SANTA ROSA ESQ AV PEREZ SALMON, AV. CENTRAL CDRA.1, AV. CENTRAL S/N MZ. D LT.16 URB. COOP. DE VIV, AV. CENTRAL MZ. I LT.36 CALLAO, AVENIDA SANTA ROSA URB.-SANTA CRUZ, CA CIRO ALEGRIA CDRA. 1,2, CA LUIS PARDO CDRA.1, CA RICARDO PALMA CON AV CENTRAL S/N, CA. VALLEJO MZ J, CALLE LOS DIAMANTES [URB.-2 DE JULIO], CA LUIS PARDO MZ B, CA MZ. C LT. 1, CALLE NUEVE CDRA.1, CALLE.ABRAHAM VALDELOMAR CDRA.1, CENTRAL JTO AL 190 UR 10 DE JUNIO CALLAO - URB. LOS PILARES, COOP. CIUDAD DEL PESCADOR MZ. B, C, E, J, COOP. COOPERATIVA DE TRABAJO MZ. A, A1, COOP. DE VIV.CIUDAD DEL PESCADOR LTDA. - URB. JUAN PABLO II, COOP. DE VIV.CIUDAD DEL PESCADOR LTDA. - URB. SAN FERNANDO, COOP. TRABAJADORES UNIDOS MZ. A, FD. CHALACA UB MZ. M, JIRON RICARDO PALMA MZ C LT 14, JR LA PLATA CDRA. 1, JR LOS DIAMANTES MZ M, MZ H LT 10, MZ. G LT.03 COOP.VIV.CIUD, MZ. J LT.04, PS 3CER PISO M D - L 1, URB. 10 DE JUNIO MZ. A, URB. JUAN PABLO II MZ. B, C, D, E, F, G, H, I, J.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:30

AGRUP FAM LA FORTALEZA 2DA ETP MZ A, A1, B, B1, C, F, H, I, K, U, V, W, N, S, O, AHM JCM 5TA ETP LOS ALAMOS MZ A, L, AGRUP FAM LOS ALAMOS AMPLIACION SCT 1 Y AMPLIACION SCT MZ A1, MZ. I LT.4 AGR.AMPL W 91, 92, 93, 95, 96, 98. MZ.C LT.7 AGR.AMPL W 18, 19, MZ. E LT.07 AHM J.C.M. AMPL. W-3, MZ. J LT.04 AHM J.C.M. AMPL. W-3, MZ. K LT.3 AGRUP.FAM.AMPL, MZ. A LT.1 AGR.AMPL W 1, 2, 3, MZ. E LT.15 AGR.AMPL W 3, 5, MZ. F LT.4 AGR.AMPL W 60, 63, 65, MZ. D LT.6 AGR.AMPL W 33, MZ. D LT.8 AGR.AMPL W 35, MZ. D LT.9 AGR.AMPL W 36, MZ. D LT.10 AGR.AMPL W 37, AHM LOS ALAMOS MZ A, B, C, F, H, K, G, I, J, L, M, N, AGRUP FAM EL VALLECITO AMP W3 AHM JCM MZ A, B, C, E, H, H1, I, K, AGRUP. FAM Nº3 AMPL JCM MZ M, N, Ñ, S, P, Q, T.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 16:00

ADELFAS EQ TRINITARIAS N4 MZ A LT 23, AV CANTO GRANDE 3, 4, 5, 6, 7, AV FLOREES DE PRIMAVERA 4, 5, AV LAS FLORES 2, 3, 4, 5, AV LAS FLORES DE PRIMAVERA 2,4, 5, AV TUPAC AMARU MZ 15 LT 16 URB LAS FLORES, AV UNION LAS FLORES MZ 7 LT 18, 19, AV TRINITARIAS 2, CA ANEMONAS 5, CA AROMOS 6, CA LAS ADLEFAS M 9, 12, CA LAS, CALENDULAS MZ 3, CA UNION MZ 7, CALEDULAS 4, 5, CALLE S/N MZ 7 LT 20, 23, JR LAS ADELFAS 5, 6, , JR LAS CALENDULAS 4, 5, URB LAS FLORES, JR LAS ADELFAS 5, 6, JR LAS ANEMONAS 4, 5, JR LOS QUINUALES 3, JR LOS AROMOS 6 MZ 4 LT 26, JR LOS ROBLES, LA UNION MZ G LT 24, LAS ADELFAS 6, 7, LAS ANEMONAS 5, LAS CALENDULAS 3, 5, LAS FLORES DE PRIMAVERA 2, 4, LOS QUINUALES MZ 4 LT 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 20, 21, 22, LOS ROBLES MZ 5 LY 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 COOP. FLORES, MZ 12 LT 32 URB LAS FLORES, MZ 15 LT 0O URB LAS FLORES, MZ 05 LT 20 PS COOP. LAS FLORES, ASOC LAS FLORES DE JICAMARCA MZ A, B, E, P, ASOC. DE VIV RINCONADA LAS FLORES MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, J, A.H LAS LOMAS DE LAS FLORES A,B, C, D, E, F, G, H, I, J TRINITARIAS 2, 3, UNION LAS FLORES MZ 4, 5, 6, 7.

Viernes 7 de mayo

BREÑA 09:00 – 17:00

ARICA CDRA.3, 4, 5, AV ESPAÑA CDRA.7, CA GENERAL FELIPE VARELA CDRA. 8, 9, 10, EDF.LOS GERANIOS DP201 CONJ. RESID. BREÑA, HUARAS EDF LOS GERANIOS DP 302, HUARAZ CDRA. 8, HUARAZ ED GLADIOLOS 16, HUARAZ ED GLADIOLOS 16, HUARAZ ED ROSALES N 17, HUARAZ EDF LOS GERANIOS 18, HUARAZ JTO 878 EDF GLADIOLOS 16 DP 102 BRE, JR HUARAZ EDF 13, NACARINO CDRA.1.

SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:00 – 17:00

CA.LOS CHASQUIS/CALLE RINCONADA

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 19:00

A.H. 10 DE OCTUB 2DA. ETAPA MZ. F6, F7, F8, A.H. 10 DE OCTUBRE, MZ. A1, A2, A3, A13, A14, C1, C2, C3, C4, C14, D2, E6, E7, E8, E9, F4, F5, F6, F7, F8, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, A.H. 25 DE NOVIEMBRE MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. INT SOLIDARIDAD Y PROGRESO SCT VILLA VIRGEN MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R1, S, S1, T, T1, A.H. INT. SOLIDARIDAD Y PROGRESO SCT JUAN PABLO II MZ. A, B, A.H. INTEGRACION Y SOLIDADRIDAD SCT NACIONES UNIDAS MZ. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, A.H. J. C. MARIATEGUI MZ. E10, E11, F7, F8, G7, G8, A.H. JUAN PABLO II 2DA ETAPA. MZ. A, BM A.H. JUAN PABLO II MZ. A, D1, D2, E8, E9, E10, E11, A.H. NACIONES UNIDAS MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. SOLIDARIDAD Y PROGRESO NACIONES UNIDAS B Y C MZ. J, M, L, A.H. SOMOS LIBRES MZ. D, AGRUP FAM HUARAC NACIONES UNIDAS MZ. J, L, N, AGRUP FAM MONTE SION DE JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ. A, B, C, D, AGRUP. DE POBLADORES AMPL C P 10 DE OCTUBRE MZ. C15 PRIMA, AGRUP. FAM AMPL DE VILLA VIRGEN MZ. P, Q, R, R1, S, S1, T, T1, U, V, AV DEL MURO OESTE M E10 - L 31, AV EL MURO M D2 POSTES 136818 - L 15 A.H. 10 DE OCTUBRE, AV EL MURO OESTE S/N M E10 - L 9, AV EL MURO/AV WIESSE PROVIV MRCAL CACERES – PROVIV, AV WIESSE/AV EL MURO OESTE M L AH. INTEGRAC.SOLIDARIDAD, AVENIDA EL MURO [A.H.-10 DE OCTUBRE], CA S/NOMBRE34326 M B - L 15 A.H. JUAN PABLO II - A.H. JUAN PABLO II, CA 48 COMISARIA PNPMINISTE AA.HH.10 DE, JIRON CANTO GRANDE [A.H.-JOSE C. MARIATEGUI], JIRON PARALELO MZ A-14 LT 8, JR MARCELO CALLE 538 C.D. MRCAL CACERES - C.D, JR MARCELO CALLE, M G1 - L 144, JR PARALELO MZ A1 LT 27, JR. GRANDE MZG-3.LT.3 A.H, MZ A LT10 AH. SU SAN MZ A LT 10 AH. SU SANTI, MZ B LOT 13.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 15:00

A.H. CHACARILLA DE OTERO MZ. 40, ALCAPARRAS CDRA. 3, 4, AS FLORES DE PRIMAVERA MZ. 46, CALLE S/N MZ B1 LT 14 LURIGANCHO L FLORES, CALLE S/N MZ H1 LT8 COOP LAS FLORES S J L, CHOQUEHUANCA CDRA. 2, 3, JR. MIGUEL GRAU CDRA.1, 2, 3, JR FILIPENDULAS CDRA. 3, 4, JR GROSELLAS CDRA. 6, JR JOSE ANTONIO ENCINAS CDRA. 3, JR LAS CIDRAS CDRA. 5, 6, JR LOS HINOJOS CDRA. 3, 5, JR LOS LIQUENES CDRA.5, LOS CEDROS CDRA.5, PSJ. VICTOR ANDRES BELAUNDE CDRA. 2, T RODRIGUEZ DE MENDOZA CDRA.1, URB. CHACARILLA DE OTERO MZ. F2, L2, URB. LAS FLORES MZ. 32, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 49, URB. SAN SILVESTRE MZ.44

VENTANILLA 08:00 – 17:30

A.H. ALFREDO RAVINES MZ. H16A, A.H. HIJOS DE MI PERU MZ. A, B, C, F, G, A.H. MI PERU ETP 2 MZ. H16A. H16, H17, H18, H19, H20, H21A, H22, H23, A.H. MI PERU FASE 3 MZ. H18, A.H. MI PERU MZ. F, H16A, H16B, H17, H18, H20, H21, H23, A.H. SANTA ROSA MZ. C, D, E, AH. COMITE LOS ROSALES MZ. H17. H18, H19, H20, H21, AH. COMITE LOS ROSALES XX MZ. H17. H18, H19, H20, H21, H22, AH.SR DE LUREN MZ. H23, AH. SR. DEL MAR MZ H23, AH. VIRGEN DEL ROSARIO MZ. H17A, H20A, H21A, H23, H24, AH. VIRGEN DEL ROSARIO XX MZ. H17A, H20A, H23, AV TUMBES CON AV CUZCO (LOZA DEP.) A.H. VIRGEN DEL ROSARIO -MI PERU, AV TUMBES CON PROLONG CUZCO MI PERU A.H. HIJOS DE MI PERU, CA AMAZONAS S/N, CA M H-24 - L 11 A.H. VIRGEN DEL ROSARIO AMPLIACION, CALLE S/NOMBRE-12031 MZ H23 CALLE S/NOMBRE-12044 MZ H17, H. ASOC.ALFREDO R FLORES MZ. H16A, MZ. H-23 Lte.10 AA. HH. SECTOR H C.P.M. NSM MI P, OTROS VEREDA 2H. FRENTE MZ H17 LT 22 DEL SECTOR H.

SUPE 07:00 A 18:00

C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.

Sábado 8 de mayo

ANCÓN 08:30 – 18:30

ASOC DE PROD INDUSTRIALES PECUARIOS DE ANCON MZ A, B, C, D, E, F, G, K, AHM PROP SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ D, G, S, L, M, P, R, P.I DE ANCON MZ A, M, N, K, S1, I, U, F, J02, L02, R, S, O, Q, J, URB POPULAR CALICHERA II MZ A, C, D, F, G, H, URB LOS JAZMINES MZ C, D, AHM LAS PALMERAS MZ E, AHM POP LAS PALMERAS DE ANCON MZ D, AV LOS RADARES MZ I2, ASOC PRO CASA HUERTA E IND PECUARIOS SAN PEDRO DE ANCON, MZ A, B, C, D, E, F, G, AHM LAS ESTERAS II MZ C, CIUDAD INDUSTRIAL CENTRO PILOTO MZ K2, ASOC DE VIV LOS PIURANOS MZ D, AHM LA CALICHERA MZ C, D, E, F

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 19:00

A.H. BOCANEGRA FRATERNIDAD MZ. F4, F5, F6, F7, F8, F9, F15, F16, A.H. BOCANEGRA MZ. D1, D2, D3, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F15, F16, AHM.BOCANEGRA S: III MZ. D1, D2, D3, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, APURIMAC CDRA. 38, 39, 40, 41, AREQUIPA CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, AV E. FAUCETT CDRA 34 ESQ CA PABLO CHAVEZ, AV FAUCETT CRUCE PSJE SANTA ROSA SED 6428 MZ K URB. AEROPUERTO, AV FAUCETT ESQ AV JORGE CHAVEZ, AV LIMA CDRA.40, 41, AV MARIATEGUI EQ QUILCA PJ AEROPUERTO CALL, AV OMICRON CRUCE CON QUILCA, AV PERU CDRA 40 ENTRE JR TRUJILLO Y JR CHICLAYO, AV PERU CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, AV QUILCA CDRA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, AV SALAVERRY Y AV LIMA 1, AV. FAUCETT ESQ. QUILC 0, AVENIDA PERU [URB.-PERU] ESQ HUANCAYO Y HUAR, AVENIDA PERU [URB.- PERU] ESQ HUANCAYO Y HUAR, AYACUCHO CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, CA JUPITER CDRA.1, CA MARTE CDRA.1, CA MERCURIO CDRA. 1, 3, 4, CA RICARDO PALMA CDRA. 1, 2, 3, CA SATURNO CDRA. 1, 2, CA URANO CDRA.1, CALLE 1 DIAGONAL FTE A MZ/F PJ.AREOPUERTO, CALLE MIGUEL GRAU CDRA.1, 3, CALLE NEPTUNO CDRA. 1, 2, CHICLAYO CDRA. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, CUZCO CDRA. 38, 39, 40, 41, HUANCAVELICA CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, HUANUCO CDRA. 38, 39, 40, 41, HUARAZ CDRA. 4, 5, 6, 7, 8, ICA CDRA. 39, 40, 41, ICA ESQ TRUJILLO 4000 4A ETP S M P AV PERU - URB. PERU, ICA ESQ TRUJILLO 4002 MZ 43 LT 10 SM PORRA - URB. PERU, JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA, 1, JR HUANCAYO CDRA. 6, 7, JR JUNIN CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, JR MOQUEGUA CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, JR SALAVERRY CDRA. 4, 5, 6, 7, JR SANTA ROSA CDRA.1, JR TRUJILLO CDRA. 4, 5, 6, 7, 8, JR TRUJILLO S/N COSTADO LOTE 765, PARQUE JUAN PABLO II CDRA.1, PASCO CDRA. 39, 40, 41, 42, TACNA CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, URB. AEROPUERTO II MZ. F, G, URB. AEROPUERTO MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, URB. PERU 4TA. ZONA, URB. PERU 5TA. ZONA, URB. PERU.

PUENTE PIEDRA 12:00 – 16:00

A.H. LADERAS DE CHILLON MZ. D, H, I, J, AV 15 JUNIO (FTE MZ J LT1) P.J. LADERAS DE CHILLON I EXPLANADA MZ M1 - P.J. LADERAS, AV PRINCIPAL FTE LOTE 20 MZA J A.H LAS LADERAS DE CHILLON, S/NOMBRE-29995 M I - L 38 A.H. LADERAS DE CHILLON, AV 15 DE JUNIO JTO A.

CALLAO 11:00 – 16:00

ARICA CDRA.3, AV ALMIRANTE GRAU CDRA. 12, 13, 14, AV MIGUEL GRAU / JR VIGIL C-19, AV. ALMIRANTE GRAU 1406 ESQ. FRANCISCO, BUENOS AIRES CDRA. 12, 13, CALIFORNIA CDRA.3,4, COLINA CDRA. 1, 2, JIRON FRANCISCO BOLOGNESI URB.- PLAYA RI, JR ARICA / JR CALIFORMIA C18, JR FRANCISCO BOLOGNESI CDRA. 2, JR VIGIL CDRA. 3, 4, JR. FRANCISCO PIZARRO CDRA. 2.

LA PUNTA 05:00 – 15:00

AGUSTIN TOVAR ESQ. MEDINA - C.R. LA PUNTA, AV GRAU CDRA. 0, AV GRAU CON MALECON TOVAR ADOSADO, AV GRAU CUADRA O Y MALECON PARDO, AV. BOLOGNESI CON MALECON PARDO, AVENIDA CRNL. FRANCISCO BOLOGNESI 27 C.R. LA - C.R, BOLOGNESI CDRA.0, CA CMDTE. JUAN FANNING 80 DPTO 201, CALLE PARQUE DOS DE MAYO 20, ESC.NAVAL-COMD.FANNING, FANNING CDRA. 0, GAMARRA CDRA. 0, MA PARDO ENTRADA A CA. FANNING (ILUM) FTE ESCUELA NAVAL - MA PARDO FRENTE A SKATE PARK S/N ADOSADO, MALECON PARDO (POSTE DE GRAN ALTURA) - C.R. LA PUNTA, MALECON PARDO 4- D - C.R. LA PUNTA, MALECON PARDO 4-A - C.R. LA PUNTA, MALECON PARDO 4-C LA PUNTA - C.R. LA PUNTA, MALECON PARDO CDRA.S/N, 1, 3, 4, OTROS ENTRE MALECON PARDO Y AV GRAU CUADRA 0 LA PUNTA CALLAO, PS DOS DE MAYO (ALUMBRADO ORNAMENTAL) CDRA 1, 2.