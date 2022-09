Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este sábado y domingo, 3 y 4 de septiembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Sábado 3 de septiembre

PUENTE PIEDRA 08:00 – 17:30

A.H. LAS HORTALIZAS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, C, ASOC. 13 DE MAYO MZS. A, D, ASOC. LOS HUERTOS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. LOS MANANTIALES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, Z, ASOC. VILLA LAS FLORES DEL NORTE MZ. E, ASOC. VILLA MARGARITA DE PUENTE PIEDRA MZS. B, C, D, E, F, L, CALLE LOS GERANIOS CDRA. 20, CALLE C CDRA. 2

CALLAO 08:30 – 18:30

AVENIDA CORONEL NESTOR GAMBETA CDRS 3, 4, 5, CALLE DOMINGO CICCIRELLO MZ A, B, CALE GUILLERNO RONADL MZ E, CALLE NUÑEZ DEL ARCO MZ B, C,

INDEPENDENCIA 09:30 – 15:30

URB. PRO MZS. G, G5, N, N5, P, S, S5, SS, SS5, TT5, U5, UU, UU5, V, V5, VV, VV5, VVC5, W5, WW, WW5, URB. PRO SECTOR K MZ. TT5, AV. LA CORDIALIDAD CDRAS. 8, 79, 80, CALLE LA CORTESÍA CDRAS. 6, 7, CALLE PERSEVERANCIA CDRA. 6, CALLE SOLIDARIDAD CDRAS. S/N, 1, 6, 7, JR. EL HEROÍSMO CDRAS. 6, 76, 79, JR. LA HONRADEZ CDRAS. 7, 8, JR. LA PRUDENCIA CDRAS. 79, 80

VENTANILLA 09:30 – 17:30

EL MIRADOR DE NUEVO PACHACUTEC MZS. A1, F1, AGRUP. PROD. Y POS. AV. COSTANERA MZS. A1, F1.

CARABAYLLO 09:30 – 17:30

AVENIDA 3 DE OCTUBRE MZ A, D, AVENIDA UNIVERSITARIA MZ A, B, D, G, CALLE 1 MZ A, CALLE 2 MZ B, C, D, CALLE 3 MZ, D, E, CALLE 4, CALLE 5, CALLE A MZ A, C, CALLE AYACUCHO MZ C, CALLE D, CALLE E, CALLE F, CALLE G, CALLE H, CALLE GARDENIAS MZ C, D, E, JIRON SANCHEZ CERRO MZ G, H, I.

Domingo 4 de septiembre

LIMA 09:00 – 19:00

CASTRO RONCEROS JTO. AL 765 (SE.1868)