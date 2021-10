Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que este sábado, 30 de octubre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Sábado 30 de octubre

RIMAC 08:00 – 18:00

A.H SEÑOR CRUCIFICADO RIMAC MZ C, D, E, F, G, TACNA ESQ CHURA CDRA 0, 2, 3, CA PURUS CDRA 1, CA SECHURA CDRA 1, CHIRA CDRA 1, 2, 3, PAITA CDRA 4, 5, PURUS CDRA 1, TRUJILLO CDRA 5, 6, 7, 8, TUMBES CDRA 1, 2, YUTAY CDRA 1, MERCADO LIMONCILLO PSTO 5, 10, 28, 42, 143, 187.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

PROY. PILOTO NUEVO PACHACUTEC SCTOR D1 MZ T3, T4, U3, U4, V3, V4, W4, X4, Y4.

LIMA CERCADO 08:00 – 16:00

ANTONIO ELIZALDE CDRA 5, 6, JR HUANCAVELICA CDRA 1879.

VENTANILLA 09:30 – 18:00

A.H LAS SIRENITAS MZ A, B, C, D, D PRIMA, E, F, G, G2, H, I, J, K, L, M, N, A.H. NUEVO ISRAEL MZ B, C, D, E, JR TAHUANTINSUYO CDRA 13, A.H. TRES DE MARZO LAS SIRENITAS SECT 1 MZ H, I, J, M, A.H LAS SIRENITAS DE ZAPALLAL MZ C, F, M, N, G, I.