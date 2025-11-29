EsSalud: operan a bebé dentro del útero en Hospital Rebagliati y el embarazo continúa con éxito

Para el Hospital Rebagliati, este logro representa un antes y un después en la medicina fetal del país.

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud alcanzó un hito histórico en la medicina peruana al realizar, por primera vez en sus instalaciones, una cirugía fetal de alta complejidad para corregir una espina bífida abierta en un feto de 24 semanas de gestación.

El doctor Igor Huerta, coordinador de la Unidad de Cirugía Fetal del hospital, explicó que la intervención requirió la participación de un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en medicina materno fetal, neurocirugía pediátrica, anestesiología y enfermería.

En un comunicado, EsSalud indicó que el equipo intervino quirúrgicamente al feto y reparó el defecto en su columna, tras hacer una incisión en el útero que previamente extrajeron del vientre de la madre. La ubicación exacta del feto en el útero se pudo determinar gracias a una precisa ecografía.

“El objetivo es ofrecer al bebé una mejor calidad de vida desde antes de nacer, evitando que la lesión esté en contacto con el líquido amniótico, lo cual deterioraría progresivamente su sistema nervioso”, señaló el doctor Huerta. Añadió que esta intervención temprana puede mejorar significativamente el pronóstico y disminuir las secuelas neurológicas futuras.

Tras culminar exitosamente la reparación del defecto espinal, el equipo cerró nuevamente el útero y lo reinsertó en el vientre materno, permitiendo que la gestación continúe con normalidad. El desafío ahora es lograr que el embarazo llegue idealmente a las 38 semanas, etapa en la que los beneficios de la cirugía se consolidan. Tanto la gestante como el bebé se encuentran estables y bajo monitoreo médico constante.

Para el Hospital Rebagliati, este logro representa un antes y un después en la medicina fetal del país. Se trata de la primera corrección intrauterina de espina bífida realizada en este establecimiento, un avance que abre nuevas oportunidades para las madres aseguradas. “Hoy podemos ofrecer este procedimiento altamente especializado”, destacó Huerta.