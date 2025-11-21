Madre de bebé secuestrado en Ica: "Me siento insegura, para mí hay implicados en el hospital"

La señora dijo que se siente insegura y que espera las investigaciones que se realicen para determinar quiénes son los responsables de la sustracción de su menor del hijo del hospital la madrugada del pasado jueves.

Un equipo de RPP converso con la madre del recién nacido que fue secuestrado del hospital Augusto Hernández de EsSalud, en la provincia de Ica. La señora dijo que se siente insegura y que espera las investigaciones que se realicen para determinar quiénes son los responsables sobre la sustracción de su menor del hijo del hospital la madrugada del jueves.

La madre del recién nacido indicó que necesita el apoyo de especialistas para recuperarse emocionalmente, además contó que esta tarde registró a su menor hijo ante el Reniec.

El jefe del Reniec en Ica, Marco Garrido Bodero, señaló que hubo una demora por parte del hospital Augusto Hernández de EsSalud en la emisión del certificado del recién nacido, acto que se debería realizar a las horas de haber nacido.