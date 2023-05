Familia de escolar grave por ingerir pastillas pide a Fiscalía que investigación sea por homicidio culposo

Lima Independencia: Familia de escolar afectada por ingerir pastillas pide investigación por homicidio culposo

Mario Rivas, abogado de la familia de la menor hospitalizada por ingerir una pastilla, solicitó a la Fiscalía que la investigación se realice con el cargo de homicidio culposo contra quienes resulten responsable de lo ocurrido.

"Lamentablemente en el Perú no existe eutanasia, por lo que los médicos no pueden desconectarla. Cuando, Dios no quiera, pase la desgracia, entonces estaríamos en un delito de homicidio culposo que pasa de seis a ocho años de pena privativa de la libertad por la inobservancia de la regla de profesión de ver o cuidar", comentó a RPP Noticias.

Rivas dijo que durante la visita de la Fiscalía en el centro educativo revisaron las cámaras de seguridad; sin embargo, el padre de la menor estas imágenes no se lo han mostrado a ellos, además están a la espera de conocer qué tipo de pastilla consumió su hija.

El Hospital Cayetano Heredia emitió un comunicado en la tarde de este martes para informar que la menor se encuentra con muerte cerebral y se encuentra en el área de Trauma Shock de Emergencia Pediátrica. Asimismo, la institución mencionó que se están realizando todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida de la estudiante.

"La obligaron a tomar la pastilla"

Según la versión del padre de familia, su hija fue inducida a consumir una pastilla y esto se habría producido en medio de un reto viral iniciado en redes sociales.

"Lo que nos dice la compañera de ella que le comentó a la mamá fue que la niña se negó a tomar la pastilla... queremos la cámara de dónde fue ingresada ella cuando se tomó la pastilla, como que la obligaron a tomar la pastilla", relató a RPP Noticias el padre de la escolar afectada.

Además, precisó que la mamá de la estudiante que se negó a tomar la pastilla es la que reveló lo ocurrido con las menores de edad.

"La propia directora nos llamó en pleno hospital con la niña, que ella estaba con las amigas, vio la pastilla y se la tomó. Cosa que es mentira", agregó.