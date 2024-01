Lima Madre de Katherine Gómez sobre extradición de feminicida Sergio Tarache: “Les pido celeridad para que acabe esta pesadilla”

Cinthia Machare, madre de Katherine Gómez, pidió a las autoridades peruanas que aceleren los trámites para que el confeso feminicida Sergio Tarache sea extraditado a Perú y así responda a la justicia.

El comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo Tejada, aseguró que hay un plazo de diez días, que inició el viernes 12 de enero, para que el confeso feminicida, de nacionalidad venezolana, pueda ser traído al Perú.

En conversación con RPP, pidió a las autoridades peruanas que extraditen a Sergio Tarache lo antes posible para que el hombre reciba todo el peso de la ley por el feminicidio de su hija Katherine Gómez. Ella señaló que ha sido un proceso largo y que espera que se haga justicia.

“Que el pueblo peruano me cumpla a mi porque de verdad ha sido un caso muy indignante. A él le corresponde la cadena perpetua y esa es la condena que tienen que fijarle. […] Yo, como madre, les pediría que hagan lo más rápido posible porque es muy doloroso todo esto para mí. Es retroceder cada momento y cada instante que viví cuando mi hija pasó por todo esto. La verdad que les pido celeridad, que lo hagan lo más rápido posible, para que acabe esta pesadilla”, dijo la madre de la víctima.

Como se recuerda, el feminicidio de Katherine Gómez fue uno de los casos que más conmocionó al país. La joven de 18 años que fue quemada por Tarache, su expareja, en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, el pasado 18 de marzo.

Tras el ataque, Katherine Gómez sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que afectaron el 60 % de su cuerpo. Tras luchar por su vida durante varios días, murió la mañana del viernes, 24 de marzo.

Proceso de extradición

Tras huir a Colombia, Sergio Tarache fue detenido el 11 de abril, en la localidad de Barrios Unidos, en la ciudad de Bogotá.

A mediados de mayo, se entregó a la Cancillería de Colombia el cuadernillo de extradición del ciudadano venezolano, quien es requerido por el Vigésimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, para responder por el crimen.

Al respecto, Cinthia Machare indicó que el proceso de extradición ha sido muy largo y que quieren que todo acabe. La familia de Katherine Gómez se mantiene a la espera de que el feminicida llegue a Perú para que reciba la sentencia correspondiente.

“Sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, pero no contábamos que iba a demorar tanto. Siempre hemos estado la pendiente del caso. Es retroceder todo el proceso, pero con la finalidad de que se va a hacer justicia. […] Sí, he tenido comunicación con las autoridades y me han informado que estamos a nada de concretar la extradición. Aún no se confirma la fecha. Están en proceso de concretar la fecha de extradición. Pero no serían más de diez días, a lo mucho dos semanas para que lo extraditen”, señaló la madre de la víctima.

“[…] Según lo que me han informado, de parte de Perú tendrían que ir a Colombia para concretar lo que son las garantías para el traslado. Y una vez que esté presentado esto, el gobierno las acepte. Solo corresponde fijar una fecha de traslado”, agregó.