Fiestas de Halloween y por el Día de la Canción Criolla se prolongaron hasta el amanecer

Cientos de personas celebraron hasta el amanecer Halloween y Día de la Canción Criolla, constató un equipo de RPP en un recorrido por la capital.

Nuestra periodista llegó al promediar las seis de la mañana al distrito de Miraflores, donde pudo ver a decenas de jóvenes, muchos de ellos disfrazados, salir de los centros nocturnos.

Algunos buscaban algo para comer, mientras que otros se dirigían a los paraderos para poder abordar taxis o buses de transporte público, para poder regresar a casa.

“Algunos taxis están esperando alguna carrera que realicen los usuarios, que salen de estas fiestas y estos eventos que se han realizado”, señaló la reportera de RPP.

Cabe mencionar que en la zona hay personal de Serenazgo, así como agentes de la Policía, para garantizar la seguridad de estas personas.

“Hemos consultado con algunas personas que estaban aquí, presentes, hacia dónde se dirigían; y muchos iban a Lima Norte, otros hacia Lima Sur. Estaban esperando alguna oferta de taxi que baje entre los 25 soles y los 30 soles”, indicó nuestra periodista.

Como se recuerda, ayer, 31 de octubre, hubo doble celebración en el Perú: el Día de la Canción Criolla y Halloween, por lo que se organizaron diversas fiestas y eventos, tanto públicos como privados.