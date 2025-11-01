Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Fiestas de Halloween y por el Día de la Canción Criolla se prolongaron hasta el amanecer

Miraflores: Decenas de jóvenes salen de eventos por Halloween y Día de la Canción Criolla
Miraflores: Decenas de jóvenes salen de eventos por Halloween y Día de la Canción Criolla | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Cientos de personas celebraron hasta el amanecer Halloween y Día de la Canción Criolla, constató un equipo de RPP en un recorrido por la capital.

Lima
00:00 · 03:48

Cientos de personas celebraron hasta el amanecer Halloween y Día de la Canción Criolla, constató un equipo de RPP en un recorrido por la capital.

Nuestra periodista llegó al promediar las seis de la mañana al distrito de Miraflores, donde pudo ver a decenas de jóvenes, muchos de ellos disfrazados, salir de los centros nocturnos.

Algunos buscaban algo para comer, mientras que otros se dirigían a los paraderos para poder abordar taxis o buses de transporte público, para poder regresar a casa.

“Algunos taxis están esperando alguna carrera que realicen los usuarios, que salen de estas fiestas y estos eventos que se han realizado”, señaló la reportera de RPP.

Cabe mencionar que en la zona hay personal de Serenazgo, así como agentes de la Policía, para garantizar la seguridad de estas personas.

“Hemos consultado con algunas personas que estaban aquí, presentes, hacia dónde se dirigían; y muchos iban a Lima Norte, otros hacia Lima Sur. Estaban esperando alguna oferta de taxi que baje entre los 25 soles y los 30 soles”, indicó nuestra periodista.

Como se recuerda, ayer, 31 de octubre, hubo doble celebración en el Perú: el Día de la Canción Criolla y Halloween, por lo que se organizaron diversas fiestas y eventos, tanto públicos como privados.

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Miraflores Halloween 2025 Halloween Día de la Canción Criolla Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA