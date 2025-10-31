Lima: tres personas fueron asesinadas en una cevichería de Huaura

Tres personas fueron asesinadas tras sufrir un ataque armado mientras compartían una cerveza en una cevichería ubicada en el distrito de Hualmay, provincia de Huaura, en la región Lima.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que un hombre, armado y con casco de motociclista, irrumpe en el lugar y abre fuego contra los tres hombres.

En las imágenes se observa cuando el atacante desciende de una moto conducida por un cómplice, ingresa al lugar y se acerca a la mesa donde estaban las víctimas para dispararles varias veces.

A pesar de que dos de los hombres intentaron escapar del local, ambos fueron alcanzados por las balas. Uno de los fallecidos era un trabajador de la Municipalidad Distrital de Santa María.

Inician las investigaciones

Personal de Criminalística de la Policía Nacional llegó hasta el lugar para acordonar el área y realizar las primeras investigaciones.

En la escena del crimen los efectivos hallaron más de 10 casquillos de bala y, además, recogieron las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante, que serán clave en las indagaciones para identificar a los responsables del asesinato.

En respuesta al hecho, cuatro regidores de la provincia de Huaura firmaron una solicitud dirigida al alcalde, Santiago Cano La Rosa, para que declare en emergencia la provincia, debido al aumento de los actos delictivos que afectan a la población.