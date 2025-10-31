Señor de los Milagros: conoce los desvíos del Metropolitano y corredores por la última procesión de este sábado 1 de noviembre

El Cristo Moreno recorrerá las avenidas Tacna y Emancipación, así como los jirones Chancay y Callao.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer las rutas del transporte público y las medidas implementadas para este sábado 1 de noviembre, con motivo del último recorrido procesional del Señor de los Milagros.



La imagen del Cristo Moreno partirá del santuario de las Nazarenas y recorrerá las avenidas Tacna y Emancipación, así como los jirones Chancay y Callao (centro histórico de Lima). En ese marco, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutará el cierre progresivo de vías y avenidas conforme avance la procesión, con el fin de garantizar la seguridad de los fieles y el orden en el tránsito vehicular. En este sentido, los servicios de transporte público funcionarán de la siguiente manera.



Metropolitano

El servicio regular A del Metropolitano circulará de manera temporal por la avenida Alfonso Ugarte, realizando una única parada en la estación Quilca. Por su parte, el servicio regular C operará solo hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de forma progresiva, conforme avance la procesión del Cristo Moreno.

Corredor Azul

El corredor Azul modificará su recorrido durante la jornada. Los buses circularán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, para luego retomar su trayecto hacia Miraflores y Barranco. En sentido contrario, los servicios transitarán por las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Caquetá, Los Próceres y el jirón Virú, permitiendo mantener la conectividad y continuidad del servicio durante la restricción vehicular.

El servicio extraordinario 08 del corredor Azul circulará por la avenida Bolivia y el jirón Washington, para luego retornar por la avenida Uruguay, en dirección a San Martín de Porres.

Corredor Morado

La ruta 412 del corredor Morado llegará únicamente hasta la intersección del jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna, en el distrito del Rímac, donde iniciará su retorno hacia San Juan de Lurigancho.

Transporte convencional

Los servicios de transporte convencional que circulan por la avenida Argentina, llegarán hasta la plaza Ramón Castilla y retornarán hacia el Callao.

En caso la Policía Nacional del Perú (PNP) disponga el cierre adicional de vías, los desvíos y restricciones serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales y redes sociales de la institución, a fin de mantener informados a los usuarios y garantizar una movilidad segura durante la jornada.