Funcionaria de EsSalud accedió a cargo pese a que presentó diploma no reconocido por UNMSM

Una funcionaria de EsSalud habría sido designada en el cargo pese a que adjuntó en su hoja de vida un diploma de maestría en Gerencia de Servicios de Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que dicha casa de estudios no reconoce.

Se trata de Georgette Farfán Guevara, médico que trabajó en el hospital Soto Cadenillas de Chota, en Cajamarca en 2011 y que habría sido recomendada desde Palacio de Gobierno para acceder a un cargo de mayor nivel en EsSalud, según reveló el dominical Panorama.

Farfán Guevara presentó en setiembre de este año su hoja de vida para postular a la Jefatura de la Oficina de Atención Ambulatoria de la Red Prestacional Rebagliati del seguro social. En el resumen adjuntaba copias de diversos cursos y talleres, además de un diploma de la UNMSM por una maestría en Gerencia de Servicios de Salud de febrero de 2020.

Dicho documentó le habría valido la designación en el cargo, que fue firmada por el titular de EsSalud, Mario Carhuapoma. Precisamente, fue él quien se encargó de buscar una posición para Farfán Guevara, presuntamente por encargo del presidente de la República, Pedro Castillo.

Irregularidades en designación

Martha Linares, quien a inicios de octubre renunció a la gerencia general de EsSalud por presuntas irregularidades en la gestión de Mario Carhuapona, indicó al dominical que es una situación irregular. Según señaló, el titular de dicha institución la llamó en varias oportunidades para pedirle que encontrara un puesto para Farfán Guevara.

“(Carhuapoma) irrumpió en mi oficina para pedirme específicamente el caso de ella y el de otra profesional, pero el de ella me llamaba la atención porque no cumplía con los requisitos (Luego) me llamó y me presionó, me dijo que el presidente de la República le había dicho que se debía flexibilizar los requisitos, porque los había puesto otra gestión”, indicó.

El que Farfán Guevara no cumpliera con los requisitos, como mencionó la exgerenta, podría estar vinculado con la validez del diploma de maestría que adjuntó en su hoja de vida, documento que no es reconocido por la UNMSM.

El dominical Panorama consultó con esa casa de estudios sobre la actual funcionaria de EsSalud y les indicaron que no aparecía en los registros de pregrado ni posgrado. Además, sobre el diploma precisaron que llevaba firmas que no corresponden a las autoridades de la Facultad de Medicina que ejercían funciones en febrero de 2020.

En su renuncia a la gerencia general de EsSalud, Linares señaló que desde que inició la gestión de Mario Carhuapoma, él y sus asesores la presionaron para colocar a personas en cargos directivos, pese a que no reunían el perfil adecuado. Además, se le solicitó ascender a cargos superiores a personas cuestionadas, peticiones que dijo no haber cumplido.

Respecto del caso de Farfán Guevara, el dominical Panorama recibió una respuesta por parte de EsSalud en la que les indicaron que se ha dispuesto una investigación por la documentación presentada por la funcionaria, sobre quien resaltaron tiene experiencia de 10 años en la institución.

Añadieron que “se aplicará las medidas administrativas establecidas en las normas vigentes, y en caso corresponda, se dará cuenta a las autoridades competentes para que actúen conforme a ley”.

