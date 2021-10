El presidente de EsSalud ofreció una conferencia de prensa este jueves. | Fuente: Andina

El presidente del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), Mario Carhuapoma, negó este jueves que vaya a renunciar al cargo. Ello luego de los cuestionamientos en torno a su gestión frente al organismo.

Durante conferencia de prensa, en donde brindó explicaciones sobre las acusaciones que pesan sobre el, señaló que no hay justificaciones para dar un paso al costado. "No hay ninguna motivación o argumento para renunciar", dijo.

Mario Carhuapoma se refirió además a las declaraciones de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, quien expresó que su despacho tomará una decisión sobre su permanencia en el cargo.

"Estoy sometido a permanente evaluación de eficiencia de gestión pública", indicó. También dijo que este 22 de octubre se reunirá con ella para tocar diversos temas. ”No he tenido ninguna comunicación oficial, más bien, el día de mañana me reuniré personalmente con ella. Mal haría en tener una información que no sea oficial”, agregó.

Se debe recordar que Essalud es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Cuestionamientos



Mario Carhuapoma ha sido cuestionado por la designación de funcionarios que incumplían los requisitos para ocupar altos cargos y por aparentemente haber percibido doble sueldo por parte de EsSalud y por desempeñarse como docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Durante la conferencia de prensa, precisó que sí dio la suspensión para que no se le otorgue el sueldo mediante un documento y solicitó una licencia con goce de haber para dejar de lado su pago. “Actualmente, solo percibo mi pago de EsSalud”, dijo.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Nuestros podcast

Espacio Vital | Los adultos no vacunados en Estados Unidos enfrentan un riesgo 11 veces mayor de morir por covid-19 que las personas completamente vacunadas. El Dr. Elmer Huerta explica que también tienen un riesgo seis veces mayor de dar positivo por covid-19 que los que ya tienen su esquema de vacunación completo.