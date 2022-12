Los empresarios se pronunciaron tras las protestas en el país pues también afectaron las ventas | Fuente: RPP

Los empresarios del emporio comercial de Gamarra expresaron su preocupación por las bajas ventas en la campaña navideña. En ese sentido, ellos indicaron que en años pasados había mayor fiscalización en la zona, pero ahora la excesiva cantidad de ambulantes viene perjudicando sus negocios.

"Pensabamos que nos iba a ir bien, pero al salir los alcaldes todo se nos ha complicado, ya no hay seguridad, no hay nada, no tenemos apoyo. Nosotros somos microempresarios; sin embargo, lamentablemente nos quedamos con prendas en esta campaña navideña. En octubre y noviembre siempre teníamos todo preparado para la época de fin de año, pero ahora con los problemas sociales no se ha podido", señaló Veronica Gutiérrez, una de las microempresarias que laboran en el emporio, a RPP Noticias.

Gutiérrez señaló, además, que solo buscan recuperar al menos el capital invertido para poder trabajarlo en la próxima campaña de verano que viene para el 2023 en Gamarra.

"Por este mal manejo de nuestros gobiernos y autoridades es que los emprendedores no tenemos apoyo. No hay margen de ganancia y eso que nuestras prendas son A1 que te van a durar años", añadió.

Por otro lado, dos personas que tienen su negocio en Gamarra se comunicaron con el Rotafono de RPP Noticias para dar a conocer la terrible situación en la que se encuentran debido a estas personas que venden sus productos en las calles, ya que alteran el orden público y generan un alboroto y miedo entre los empresarios.

Los ambulantes se encuentran en la avenida Aviación, desde la cuadra 4 de Gamarra hasta la av. México. Ellos colocan maniquíes, bancas, mesas y rejillas en medio de la pista e impiden que los peatones transiten con normalidad.

Ventas podrían caer hasta 40 %

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, manifestó su pesar por las bajas ventas ocurridas en estas últimas semanas debido a los conflictos sociales.

“Este año esperábamos superar el 40 % de los niveles de venta con respecto a las ventas prepandemia, esto no podrá ser porque la campaña mayorista se perdió. El 2021 no pudimos recuperarnos, tampoco en las dos campañas del 2022”, precisó.

Saldaña también cuestionó los problemas que viene causando el bloqueo de carreteras en los últimos días por manifestantes.

“Si tenemos las carreteras bloqueadas, los clientes no pueden venir y nosotros tampoco podemos enviar mercadería. Además, los compradores locales no quieren llegar al emporio por temor a cruzarse con una marcha o no quieren soportar el tráfico", explicó.